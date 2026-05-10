ATP Rom: Fils verletzt - geht das schon wieder los?

Arthur Fils hat in seiner ersten Partie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom nur vier Spiele absolvieren können. War der Rückzug danach eine reine Vorsichtsmaßnahme?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 15:17 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils zuletzt in Madrid

Wenn Stand jetzt, also Anfang Mai, der Titel des „Comeback-Spielers des Jahres“ vergeben würde, Arthur Fils wäre wohl der haushohe Gewinner. Und es ist gut möglich, dass dies auch noch am ende der Saison gilt. Aktuell sind aber mal wieder Sorgen um den jungen Franzosen angebracht. Denn Fils konnte am gestrigen Samstag gegen Andrea Pellegrino nur bis zum 0:4 spielen. Dann gab er auf.

Fils hatte beim Stand von 0:3 eine medizinische Auszeit genommen, war mit dem Physio in die Kabine gegangen. Konnte danach aber nur noch ein Spiel bestreiten. Die große Frage ist nun: War der Rückzug eine reine Vorsichtsmaßnahme? Oder besteht die Gefahr, dass Arthur Fils erneut länger aussetzen muss?

Fils gewinnt in Barcelona

Dass der 21-Jährige mit Schmerzen umzugehen weiß, hat er ja im vergangenen Jahr in Roland-Garros gezeigt. Da arbeitete er sich über fünf Sätze an Jaume Munar ab, ließ sich auf dem Court Suzanne-Lenglen feiern, konnte sein nächstes Match gegen Andrey Rublev aber nicht mehr bestreiten.

In Toronto gab es einen Comeback-Versuch, der aber mit einer Niederlage gegen Jiri Lehecka endete. Danach beendete Fils seine Saison. In der aktuellen hat er zuletzt den Titel in Barcelona gewonnen - und in Madrid das Halbfinale erreicht. Dort war er aber gegen Jannik Sinner ohne echte Chance auf einen Sieg.