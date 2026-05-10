French Open 2026: Bei den Frauen offener denn je

Wer gewinnt bei den Frauen das zweite Major des Jahres in Roland-Garros? Die Antwort auf diese Frage ist wahrlich nicht einfach. Vor allem auch mit Blick auf die frühe Niederlage von Aryna Sabalenka in Rom.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 09:50 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka am Samstag in Rom

Bei all der gefühlten Dominanz von Aryna Sabalenka über die letzten Monate muss man doch faktisch festhalten: Die Weltranglisten-Erste hat von den letzten fünf Grand-Slam-Turnieren lediglich eines gewinnen können. Nämlich die US Open im vergangenen Sommer. Ansonsten haben sich seit Beginn 2025 Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek und Elena Rybakina in die Listen der Siegerinnen eingetragen.

Und die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass sich bei den French Open, die in exakt zwei Woche beginnen, ein neuer Name dazu gesellt. Denn die Zeiten, da etwa Swiatek auf dem Pariser Sand eine Bank ist, sind vorbei. Elena Rybakina hat zwar in Stuttgart den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen, am Bois de Boulogne war ihr bislang aber kein großer Erfolg vergönnt. Madison Keys sowieso nicht.

Andreeva stabil - oder läuft doch alles auf Sabalenka hinaus?

Und die Form von Coco Gauff ist nun auch nicht gerade so, dass man zwingend von einer Titelverteidigung ausgehen muss. Wer also kommt in Frage?

Das bislang einzige 1000er auf Sand 2026 hat bekanntlich Marta Kostyuk in Madrid gewonnen. Aber bei Grand-Slam-Turnieren hat die Ukrainerin in ihrer immer noch jungen Karriere noch nichts gerissen. Für Landsfrau Elina Svitolina, doch schon ein paar Jahre älter, gilt Ähnliches.

Wie wäre es dann mit Mirra Andreeva? Siegerin in Linz, Finalistin in Madrid. Die Russin hat viele Möglichkeiten. Neigt aber auch dazu, sich selbst ein bisschen im Weg zu stehen.

Womit sich der Kreis ja vielleicht doch wieder zu Aryna Sabalenka schließt. Denn die ist im vergangenen Jahr nicht nur an Coco Gauff, sondern auch an den Umständen und vor allem sich selbst gescheitert. Dass ihr bei einem Major ein Lapsus wie gestern gegen Sorana Cirstea unterläuft, damit ist aber eher nicht zu rechnen. Schon gar nicht mit einer Vorstellung wie in Madrid, wo die Branchenprima nach sechs vergebenen Matchbällen gegen Hailey Baptiste ausgeschieden ist.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



