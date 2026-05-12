French Open: Wildcards für Wawrinka, Monfils und Kouame

Der ehemalige Turniersieger Stan Wawrinka, Publikumsliebling Gael Monfils und NextGen-Star Moise Kouame gehören zu den Spielern, die Wildcards für das Hauptfeld der French Open erhalten haben. Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 23:13 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka wird ein letztes Mal bei dem Turnier aufschlagen, das er 2015 gewann.

Wawrinka, der Champion von 2015, wird zum insgesamt 21. Mal bei den French Open antreten. Der 41-Jährige, der heuer seine letzte Saison auf der ATP Tour bestreitet, hat in der französischen Hauptstadt bereits große Erfolge gefeiert. Wawrinka gewann den Titel 2015 - unter anderem durch Siege über Novak Djokovic im Finale und Roger Federer im Viertelfinale. Zudem erreichte "Stan the man" 2017 in Roland Garros das Finale und 2016 das Halbfinale.

Auch Lokalmatador Gael Monfils, der wie Wawrinka seine letzte Saison auf der Tour bestreitet, hat eine Wildcard für sein Heim-Grand-Slam-Turnier erhalten. Der Publikumsliebling gab im Jahr 2005 sein Turnierdebüt und verpasste seither nur eine Ausgabe, nämlich jene 2022. Sein bestes Ergebnis erzielte Monfils 2008, als er das Halbfinale erreichte, wo er in vier Sätzen gegen Roger Federer verlor. Der Franzose erreichte außerdem 2009, 2011 und 2014 das Viertelfinale und kann insgesamt eine French Open-Bilanz von 40 Siegen und 17 Niederlagen vorweisen. Im vergangenen Jahr schied Monfils in der zweiten Runde gegen Jack Draper aus.

Kouame vor Major-Debüt

Ebenfalls mit einer Wildcard versehen wurde mit Moise Kouame einer der vielversprechendsten jungen Spieler auf der Tour. Für den 17-Jährigen steht somit das Hauptfeld-Debüt beim Grand Slam-Turnier im eigenen Land an. Kouame startete mit zwei Titeln auf der ITF World Tennis Tour in die Tennissaison. Anschließend kämpfte er sich über die Qualifikation in Montpellier erstmals ins Hauptfeld eines ATP-Turniers. Im März gab Kouame schließlich in Miami sein Debüt bei einem ATP Masters 1000-Turnier. Der französische Teenager gilt als eines der größten Talente der Tenniswelt.

Titouan Droguet, Hugo Gaston und Arthur Gea gehören ebenfalls zu den französischen Lokalmatadoren, die Wildcards für das Hauptfeld erhalten haben. Zwei weitere Spieler, der 21-jährige Amerikaner Nishesh Basavareddy und der Australier Adam Walton wurden ebenfalls mit einer Wildcard für das Hauptfeld des zweiten Major-Turniers des Jahres ausgezeichnet.

Die Franzosen Florent Bax, Robin Bertrand, Sean Cuenin, Thomas Faurel, Antoine Ghibaudo, Sascha Gueymard Wayenburg, Calvin Hemery und Daniel Jade erhielten genauso Wildcards für das Draw der Qualifikation wie der French Open-Viertelfinalist von 2016, David Goffin.

Die French Open 2026 starten am 18.5. mit der Qualifikation. Das Hauptfeld greift ab 24.5. ins Geschehen ein, das Herren-Finale wird am 7. Juni stattfinden.