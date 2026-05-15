French Open: Venus Williams schlägt erstmals seit 2021 in Paris auf

45 und noch kein bisschen müde: Venus Williams wird bei den French Open in der Doppel-Konkurrenz am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 11:37 Uhr

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© Getty Images Venus Williams wird 2026 in Paris an den Start gehen

Venus Williams wird 2026 bei den French Open an den Start gehen. Die 45-jährige US-Amerikanerin wird gemeinsam mit ihrer Landsfrau Hailey Baptiste in der Doppel-Konkurrenz aufschlagen. Dank der kumulierten Weltranglistenpositionen sicherte sich das Duo einen direkten Platz im Hauptfeld.

Williams kehrt damit erstmals seit fünf Jahren nach Roland-Garros zurück. Bei ihrem bislang letzten Auftritt am Bois de Boulogne im Jahr 2021 scheiterte die siebenfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin in Runde eins an Ekaterina Alexandrova.

Williams im Einzel nicht am Start

Im Einzel wird Williams 2026 nicht zu sehen sein. Als aktuelle Nummer 458 der Welt verpasste sie sowohl das Hauptfeld als auch die Qualifikation deutlich. Eine Wildcard gab es von den Veranstaltern für die US-Legende nicht.

Zuletzt hatte Williams beim WTA-1000-Turnier in Madrid erstmals seit fünf Jahren wieder auf Sand aufgeschlagen. In der spanischen Hauptstadt kassierte die ehemalige Weltranglistenerste gegen Kaitlin Quevedo ihre zehnte Tour-Niederlage in Folge.