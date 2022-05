French Open Auslosung: Djokovic und Zverev in selber Hälfte, Thiem startet gegen Dellien

Die Auslosung für Roland-Garros 2022 hat die größten Favoriten in die obere Hälfte gespült. So könnten im Viertelfinale Novak Djokovic und Rafael Nadal und weiters auch Alexander Zverev und Carlos Alcaraz aufeinander treffen. Dominic Thiem spielt zum Auftakt gegen Hugo Dellien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 19:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev wollen den Titel in Paris, Dominic Thiem erste Erfolgserlebnisse

Novak Djokovic könnte schon im Viertelfinale der French Open 2022 auf Rafael Nadal treffen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Paris. In der ersten Runde trifft der Titelverteidiger aus Serbien auf Yoshihito Nishioka. Alexander Zverev wurde ebenfalls in die obere Hälfte gelost und beginnt gegen einen Qualifikanten. Im Viertelfinale droht ein Treffen mit Carlos Alcaraz. Nadal eröffnet gegen Jordan Thompson aus Australien.

Stefanos Tsitsipas könnte der große Gewinner dieser Ausloung sein. Er bekommt es aber gleich zum Auftakt mit dem gefährlichen Italiener Lorenzo Musetti zu tun. Der potenzielle Viertelfinal-Gegner für Tsitsipas wäre Casper Ruud. Daniil Medvedev spielt zum Auftakt gegen Facundo Bagnis.

Dominic Thiem wurde in das zweite Viertel gelost und beginnt gegen den Bolivianer Hugo Dellien. Der Bolivianer liegt in den ATP-Charts derzeit auf Platz 87. Bei einem Sieg könnte es in Runde zwei gegen Karen Khachanov gehen.

Daniel Altmaier, die deutsche Nummer zwei, hat zum Auftakt Jaume Munar gezogen. Auch Oscar Otte hat einen Spanier erwischt: Roberto Carballes Baena.

Weitere interessante Erstrunden-Partien: Holger Rune wird Denis Shapovalov fordern. Und Casper Ruud spielt in Runde eins gegen Jo-Wilfried Tsonga.

Die potenziellen Viertelfinali sehen wie folgt aus:

Novak Djokovic (SRB/1) Rafael Nadal (ESP/5) Alexander Zverev (GER/3) Carlos Alcaraz (ESP/6) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Casper Ruud (NOR/8) Daniil Medvedev (RUS/2) Andrey Rublev (RUS/7)