French Open: Gentzsch scheitert knapp in dritter Qualirunde
Der Duisburger Tom Gentzsch hat knapp den Einzug in das Hauptfeld der French Open verpasst.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 16:49 Uhr
Der 22-Jährige unterlag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde dem Russen Roman Saffilulin mit 3:6, 7:6 (2) und 4:6.
Für Gentzsch, der derzeit im Ranking mit Platz 219 so gut wie nie zuvor platziert ist, wäre es der erstmalige Einzug in ein Hauptfeld bei einem Grand Slam-Turnier gewesen.
Mit Alexander Zverev (gegen Benjamin Bonzi), Daniel Altmaier (gegen Félix Auger-Aliassime), Yannik Hanfmann (gegen Hamad Medjedovic) und Jan-Lennard Struff (gegen Alexander Bublik) sind vier Deutsche im Main Draw in Paris vertreten.
Hier das Einzel-Tableau der Qualfikation in Roland Garros
Hier das EInzel-Tableau des Hauptbewerbes in Roland Garros