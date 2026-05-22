French Open: Gentzsch scheitert knapp in dritter Qualirunde

Der Duisburger Tom Gentzsch hat knapp den Einzug in das Hauptfeld der French Open verpasst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 16:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Der Duisburger Tom Gentzsch scheiterte knapp in der dritten Qualirunde in Paris.

Der 22-Jährige unterlag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde dem Russen Roman Saffilulin mit 3:6, 7:6 (2) und 4:6.

Für Gentzsch, der derzeit im Ranking mit Platz 219 so gut wie nie zuvor platziert ist, wäre es der erstmalige Einzug in ein Hauptfeld bei einem Grand Slam-Turnier gewesen.

Mit Alexander Zverev (gegen Benjamin Bonzi), Daniel Altmaier (gegen Félix Auger-Aliassime), Yannik Hanfmann (gegen Hamad Medjedovic) und Jan-Lennard Struff (gegen Alexander Bublik) sind vier Deutsche im Main Draw in Paris vertreten.

Hier das Einzel-Tableau der Qualfikation in Roland Garros

Hier das EInzel-Tableau des Hauptbewerbes in Roland Garros

