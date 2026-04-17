French Open: Wildcard für Stan Wawrinka - und eine Party für Gael Monfils

Ein letztes Hurra für zwei Legenden: Gael Monfils wird bei den anstehenden French Open einen Galaabend erhalten - und Ex-Sieger Stan Wawrinka eine Wildcard für seinen finalen Auftritt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 21:53 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils

Ein “soirée exceptionnelle” stehe am 21. Mai ab 19.30 Uhr an, so heißt es auf der Website von Roland-Garros.

Gael Monfils, Halbfinalist aus 2008, wird dabei begleitet von (noch nicht näher genannten) aktuellen Spielerin und den ehemaligen Weggefährten Richard Gasquet und Jo-Wilfried Tsonga. DJ Martin Solveig wird auflegen, Matt Pokora singen und Paul de Saint-Sernin mit humoristischen Beiträgen aushelfen.

Sein letztes Roland-Garros werde damit so, wie es zu ihm passe, schrieb Monfils auf Instagram. “Ich habe Freunde angerufen. Echte Freunde. Spieler, die ich bewundere und mit denen ich Umkleideräume, Tennisplätze und viele lustige Momente geteilt habe. Und dann Künstler, die ich von ganzem Herzen schätze: Matt Pokora, Martin Solveig, Franglish – denn für mich waren Tennis und Musik schon immer untrennbar miteinander verbunden. Das ist mein Leben, das ist meine DNA.”

Der Abend werde unter dem Titel “Gael & Friends” laufen.

“Tennis, Musik, Überraschungen … und vor allem Liebe. Denn genau das habe ich immer von euch bekommen, und genau das möchte ich euch an diesem Abend zurückgeben. Ich möchte, dass wir gemeinsam etwas erleben. Etwas, das wir nie vergessen werden”, so Monfils.

Tickets für den Spaß gibt's ab sofort hier.

Monfils und Wawrinka erhalten Wildcards fürs Hauptfeld

Ach ja: Echtes Tennis wird Monfils auch noch zeigen. Für das Hauptturnier wurde ihm eine Wildcard zugestanden, da er im Ranking aufgrund längerer Verletzungspausen auf Rang 200 zurückgefallen ist.

Eine Wildcard erhält auch Stan Wawrinka, Sieger der Auflage 2015. “Stan the Man” liegt mit Rang 107 wenige Plätze hinter dem Cut-off fürs Turnier.