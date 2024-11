Fünf deutsche Spielerinnen qualifizieren sich in Ismaning für das Hauptfeld

Am Montag wurde auf der Anlage des TC Ismaning die Finalrunde der Qualifikation beim ITF-W75-Turnier ausgetragen. Dabei konnten sich die DTB-Spielerinnen fünf von den letzten acht Startplätzen im Hauptfeld der “Internationalen Bayerischen Hallenmeisterschaften” erspielen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 22:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Die 15-jährige Michelle Khomich spielte sich beim ITF-W75-Turnier in Ismaning ins Hauptfeld

Khomich überzeugt auf gewohntem Terrain

Nachdem Michelle Khomich gestern kampflos ins Qualifikationsfinale vorrücken konnte, waren die Zuschauer in Ismaning gespannt auf den ersten Auftritt der 15-jährigen aus dem DTB Nachwuchskader. Im Duell gegen die ehemalige College-Spielerin Nicole Rivkin suchten beide Spielerinnen zu Beginn ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag, was sich in vier Breaks zu Beginn zeigte. Ab Mitte des Satzes übernahm Khomich mit ihren druckvollen Schlägen das Kommando und sicherte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang. Nach einem frühen Break der Spielerin des TC Rot-Weiß Gersthofen im zweiten Satz kehrte die 21-jährige Rivkin noch einmal zurück und vertagte die Entscheidung in den Tiebreak. Dort aber zeigte Khomich noch einmal Nervenstärke und behielt nach 1:46 Stunden Spielzeit mit 6:3, 7:6 (2) die Oberhand. Nach der Begegnung resümierte sie: „Ich denke beide Spielerinnen haben sich immer besser in die Partie reingespielt und ein gutes Niveau gezeigt. Es ist mir sicherlich entgegengekommen, dass ich oft auf schnellem Teppich trainiere. Erst einmal freue ich mich sehr über den heutigen Sieg, aber morgen werde ich dann wieder alles reinlegen und schauen, was im Hauptfeld für mich geht.“

Thamm weiter auf der Erfolgsspur

Nahtlos an ihre gestrige Leistung anknüpfen konnte Mariella Thamm vom TK Grün-Weiss Mannheim. Von Beginn an dominierte die 15-jährige die Partie gegen die Ukrainerin Anastasiia Firman und überließ ihrer Gegnerin im ersten Durchgang nur in deren letztem Aufschlagspiel einen Spielgewinn. Auch im zweiten Satz brillierte Thamm weiterhin mit starken Aufschlägen und ihrem druckvollen Grundlinienspiel und eilte in 52 Minuten zum 6:1, 6:2-Erfolg. Äußerst zufrieden zeigte sie sich nach der Partie: „Nach dem gestrigen Sieg bin ich heute mit viel Selbstvertrauen und einem guten Mindset ins Match gegangen. Bei der Vorbereitung auf ein Match beschäftige ich mich nicht so sehr mit der Gegnerin, sondern konzentriere mich komplett auf meine eigenen Dinge. So werde ich das auch weiter handhaben und freue mich schon riesig aufs Hauptfeld.“

Steiner weiter ohne Satzverlust

Eine erneut starke Vorstellung lieferte Valentina Steiner aus dem DTB-Nachwuchskader ab. Gegen Karolina Vlckova aus Tschechien konnte die 18-jährige ihrer Gegnerin das erste Aufschlagspiel abnehmen und baute den Vorsprung auf 4:1 aus, musste aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Nach einem sicher gehaltenen Service-Spiel fixierte sie anschließend mit einem Break ohne Punktverlust den Gewinn des ersten Durchgangs. Mit dem Momentum im Rücken überzeugte die Spielerin des TEC Waldau Stuttgart weiterhin mit ihrer Länge in den Schlägen und triumphierte in 88 Minuten mit 6:4, 6:2. Im Anschluss an das Match kommentierte die zufriedene Siegerin: „Es waren heute sehr viele enge Spiele, die ich zum Glück für mich entscheiden konnte. Mein Aufschlag hat heute sehr gut funktioniert und gerade auf diesem Belag ist es sehr wichtig, dass man selbst früh die Initiative ergreift. Im Moment bin ich einfach happy, dass ich hier schon zwei gute Matches hatte und fühle mich bereit für das Hauptfeld.“

Schmidt ringt Seybold nieder

Einen intensiven Schlagabtausch bekamen die Zuschauer zum Auftakt auf dem Center Court geboten. Dabei traf die an Nr. 4 gesetzte Lara Schmidt aus Nürnberg auf die TennisBase-Profispielerin Emily Seibold, die an Position 10 geführt war. Zu Beginn dominierte die 25-jährige Schmidt mit ihrem variablen Spiel und sicherte sich mit zahlreichen Gewinnschlägen im Eiltempo den ersten Durchgang. Mit Beginn des zweiten Satzes fand die 24-jährige Seibold immer bessere Lösungen und konnte das Match offen gestalten, was sich in dem Satzausgleich widerspiegelte. In der Endphase der Begegnung konnte Schmidt wieder eine Schippe drauflegen und siegte nach knapp zwei Stunden mit 6:1, 4:6, 6:4.

Gettwart siegt im Thriller gegen Sekulic

Im letzten Match des Tages auf dem Center Court traf die an Nr. 3 gesetzte Fabienne Gettwart vom TC Vaihingen/Rohr auf Sarah-Rebecca Sekulic, die den TC Grün-Weiß Gräfelfing repräsentiert. In einem wahren Thriller erspielte sich die 31-jährige Sekulic nach gewonnenem ersten Durchgang beim Stand von 5:4 drei laufende Matchbälle, musste sich aber der 28-jährigen Gettwart nach 2:29 Stunden mit 6:4, 5:7, 4:6 geschlagen geben. Ebenfalls den Einzug ins Hauptfeld verpasst hat die an Nr. 8 gesetzte Marie Vogt. Die 19-jährige vom TC Bernhausen musste sich Aneta Laboutkova in 86 Minuten mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.