Nick Kyrgios plant „milliardenschweres“ Doppel auf ITF-Ebene

Für Show-Events aller Art ist Nick Kyrgios bekanntlich immer zu haben. Wie der Australier auf X bekanntgab, plant er ein offizielles Doppel auf der ITF World Tennis Tour mit dem US-Milliardär Bill Ackman

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 21:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nick Kyrgios kündigte einen Doppel-Start auf ITF-Ebene an der Seite des Milliardärs Bill Ackman an.

Es war wohl mehr eine Schwärmerei, als der milliardenschwere US-Hedgefond-Manager Bill Ackman im Januar das weltweit vielbeachtete Doppel von Nick Kyrgios an der Seite des 24-fachen Grand-Slam-Champions Novak Djokovic beim ATP-Turnier in Brisbane am TV-Gerät verfolgte und bei einem im Anschluss daran auf dem Kurznachrichtendienst X geposteten Highlight-Punkt des Promi-Doppels seine Bewunderung zum Ausdruck brachte. Nicht im Entferntesten hätte er wohl damit gerechnet, dass es daraufhin eine persönliche Resonanz des ehemaligen Australian-Open-Doppel-Champions geben würde:

„Ich habe einen unglaublichen Doppel-Punkt von Nick Kyrgios und Novak Djokovic repostet, und Nick antwortete mir mit dem Angebot einer Tennisstunde. Ich habe ihm eine Direktnachricht geschickt, nahm das Angebot an und schickte ihm einige Übungs- und Doppelvideos“, so der CEO von Pershing Square Capital Management.

Anscheinend zeigte sich der 29-jährige Kyrgios von dem Engagement und den Tennis-Skills des 58-jährigen Ackman sehr angetan und ging im weiteren Austausch bei seinem Angebot sogar noch eine Stufe weiter, wie er auf X verlauten ließ: „Bill Ackman und ich haben beschlossen, später im Jahr irgendwo Doppel zu spielen. Mal sehen, ob wir eine Runde auf Future-Ebene gewinnen können. Hat jemand eine Idee, wo wir spielen sollten?“

Als Geschäftsmann ist es Ackman gewohnt, mutige Entscheidungen zu treffen und diese auf ganz großer Bühne zu vertreten. Und so zeigt sich der ambitionierte Hobbyspieler voller Motivation und preist die Möglichkeiten der globalisierten Medien an: „Ich werde ab Montag, wenn ich aus den Frühlingsferien zurück bin, voll und ganz mit dem Training beginnen. Je größer das Publikum, desto höher die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen. Die Macht von X.“

Sollte es tatsächlich zu dem spektakulären Doppel auf ITF-Ebene kommen, dürfte dies für den Turnier-Veranstalter Fluch und Segen gleichzeitig sein, um dem medialen Hype und dem Zuschauerandrang logistisch gerecht zu werden und dem neuformierten Duo die erwünschte große Bühne bieten zu können.