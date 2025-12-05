Vera Zvonareva meldet sich mit 41 eindrucksvoll zurück

Nach mehr als eineinhalb Jahren Abwesenheit wagte die ehemalige Weltranglisten-2. Vera Zvonareva beim ITF-100-Turnier der Damen in Dubai im Alter von 41 Jahren ein Comeback im Einzel und überzeugte dabei auf Anhieb mit zwei siegreichen Matches.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 10:10 Uhr

© Getty Images Nach mehr als eineinhalb Jahren Abstinenz feierte Vera Zvonareva in Dubai ein starkes Comeback.

Als ehemalige Nr. 2 der Welt im Einzel und bestückt mit Grand-Slam-Trophäen im Doppel und Mixed standen die Zeichen bei Vera Zvonareva 2024 mit neun Niederlagen in ihren letzten zehn Begegnungen eher auf eine Beendigung ihrer Karriere, die Ende 2023 mit dem an der Seite der deutschen Laura Siegemund errungenen Doppel-Titel bei den WTA Finals noch einmal einen außerordentlichen Höhepunkt fand.

Mehr als 18 Monate sollte die Russin aufgrund einer Schulter-Operation kein weiteres Match mehr auf der Tour bestreiten. Umso größer war die Überraschung, als ihr Name nun per Wildcard im Einzel-Hauptfeld des ITF-100er-Turniers in Dubai auftauchte.

Mit frisch gewonnener Motivation überzeugte die 41-jährige von Beginn an. Mit glatten Zweisatz-Erfolgen gegen die Kroatin Tara Wuerth und Tereza Martincova aus Tschechien fixierte die Russin auf Anhieb den Einzug ins Viertelfinale, in dem sie auf ihre Landsfrau Sofya Lansere treffen wird. Auch im Doppel in der Vereinigten Arabischen Emirate ist die 12-fache WTA-Titelträgerin an der Seite der Teenagerin Rada Zolotareva, die ebenfalls aus Russland stammt, weiterhin ungeschlagen und steht dort bereits im Halbfinale.

