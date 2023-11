WTA Finals: Laura Siegemund holt ersten deutschen Doppel-Titel

Laura Siegemund hat zusammen mit Vera Zvonareva die WTA Finals in Cancun gewonnen. Im Finale schlugen die beiden das US-amerikanisch-australische Duo Nicole Melichar-Martinez und Ellen Perez.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2023, 22:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Vera Zvonareva, Laura Siegemund

Mit 6:4, 6:4 gewannen Siegemund und Zvonareva - Siegemund krönte sich dabei zur ersten deutschen Siegerin in der Doppelkonkurrenz beim Jahresfinalturnier der WTA.

In einem umkämpfen ersten Satz gelang Siegemund und Zvonareva das erste Break, das sie mit Mühe verteidigten; ebenso im zweiten Durchgang, in dem sie das Rebreak einstecken mussten, aber direkt erneut breakten und am Ende zum Sieg ausservierten. 1 Stunde und 39 Minuten dauerte die Partie.

"Es gab kein Vorbeikommen an euch, ihr habt wunderbar gespielt", so Ellen Perez im Anschluss. Worte, die Nicole Melichar-Martinez quasi wiederholte.

Siegemund und Zvonareva hatten sich erst im letzten Moment für die WTA Finals qualifiziert, mit einem Turniersieg in Nanchang.

Versöhnliches Ende eines chaotischen Turniers

"Ich will dir danken, dass du mit mir spielst - in guten wie in schlechten Zeiten", sagte Zvonareva in Richtung Siegemund. "Das macht uns zu einem der härtesten Teams auf der Tour."

Siegemund und Zvonareva spielen seit 2020 zusammen und gewannen damals direkt die US Open, in diesem Jahr waren es insgesamt drei Turniersiege. "Wenn ich mir jemand hätte wünschen können fürs Finale, dann wärt ihr das gewesen", so Siegemund in Richtung des unterlegenen Paars. "Wir kommen so gut miteinander aus."

Auch Siegemund sprach die Schwierigkeiten in diesem Jahr an - aber man habe sich durchgekämpft und den Titel auch deswegen verdient.

"Danke für die großartige Atmosphäre", so auch ihre Worte auch an die Zuschauer in Cancun, die zum Finale doch zahlreich gekommen waren, im Gegensatz zum Beginn des Turniers, das in vielerlei Hinsicht - vom erst kurzfristig fertig gewordenen Platz bis zum Wetter - unter keinem guten Stern stand und bei dem viel improvisiert werden musste. "Danke auch dafür, dass alle mit angepackt haben", so Siegemund.

Siegemund und Zvonareva hatten auf dem Weg ins Endspiel unter anderem in einer Doppelschicht die topgesetzten Jessica Pegula/Coco Gauff und das an zwei notierte Team Elise Mertens/Storm Sanders aus dem Turnier genommen.

Für Siegemund geht es nun direkt weiter nach Sevilla, wo sie das deutsche Billie-Jean-King-Cup-Team unterstützen wird. Zeitlich eine knappe Kiste, was bereits mehrfach für Kritik gesorgt hatte.