ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alex de Minaur treffen in der heutigen Nightsession der ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 10:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Das Jahresabschlussturnier der Herren startet traditionellerweise bereits am Sonntag vor der Haupt-Turnierwoche, den Beginn macht die Gruppe “Ilie Nastase”. In der Nachmittags-Session treffen Daniil Medvedev und Taylor Fritz aufeinander - einen klischeebehafteten 80er-Jahre-Actionfilm erwarten wir uns dennoch nicht.

Vielmehr wird es aller Voraussicht nach ein Duell auf Augenhöhe, bei dem der Russe der leichte Favorit ist. Nicht nur, dass der Mann aus Moskau um zwei Ränge höher im ATP-Ranking platziert ist als sein Kontrahent, kann “Meddy” auch darauf pochen, die bisher einzige Partie zwischen den beiden für sich entschieden zu haben.

Sinner vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alex de Minaur gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier die Gruppen-Tabellen in Turin