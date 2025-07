ATP Finals: Carlos Alcaraz auch 2025 wieder in Turin dabei

Carlos Alcaraz hat sich als erster Spieler für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.07.2025, 08:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz spielt eine beeindruckende Saison

Der Wimbledon-Viertelfinalerfolg über Cameron Norrie hatte für Carlos Alcaraz auch noch einen schönen Nebeneffekt: Wie die ATP nach dem Dreisatzerfolg des Spaniers mitteilte, qualifizierte sich der fünffache Grand-Slam-Sieger hochoffiziell für die diesjährigen ATP Finals in Turin (9. bis 16. November).

Alcaraz löste damit zum vierten Mal in Folge sein Ticket für das Jahreabschlussturnier der acht besten Spieler. Gewinnen konnte der Weltranglistenzweite die ATP Finals noch nie, als bestes Resultat steht der Halbfinaleinzug im Jahr 2023 zu Buche. Damals unterlag er dem späteren Sieger Novak Djokovic in zwei Sätzen.

Alcaraz zuletzt in Topform

In diesem Jahr präsentiert sich Alcaraz seit Beginn der Sandplatzsaison in Topform. Seit Monte-Carlo gewann er 32 seiner jüngsten 33 Matches und holte dabei unter anderem den Titel bei den French Open. Im Race to Turin hält der 22-Jährige bei über 7000 Zählern und liegt damit klar an der Spitze.

In Wimbledon bekommt es Alcaraz im Halbfinale mit Taylor Fritz zu tun. Mit einem neuerlichen Triumph am Sonntag würde sich der Spanier zum dritten Mal in Folge zum Sieger im Mekka des Tennissports krönen.