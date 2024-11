Erster Titel in Italien für Jannik Sinner: "Das bedeutet mir so viel"

Jannik Sinner zeigte sich nach seinem Triumph im Endspiel der ATP Finals gewohnt entspannt. Doch die Besonderheit des ersten Titels auf italienischem Boden ließ selbst den Südtiroler emotional werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2024, 21:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner darf erstmals auf heimischen Boden einen ATP-Titel feiern.

Der Jubel des Publikums kannte keine Grenzen, als Jannik Sinner mit dem verwandelten Matchball den ersten Titelgewinn bei den ATP Finals ins Ziel brachte.

Ohne Satzverlust beendet der 23-Jährige die Woche von Turin, die dem Weltranglistenersten den ersten Turniersieg der ATP Tour auf heimischen Boden beschert. Dass die Umstände eines euphorischen Heimpublikums einen zusaätzlichen Druck erzeugten, war Jannik Sinner zu keiner Zeit anzumerken.

Diese Premiere, das machte der sonst immer so ausgeglichen wirkende Südtiroler bei der Siegerehrung klar, ist aber natürlich etwas ganz Besonderes. "Das war eine unglaubliche Woche. Es ist mein erster Titel in Italien, das bedeutet mir so viel“, sagte der frischgekürte Sieger nach dem Endspiel gegen Taylor Fritz auf den Court. Das Publikum wusste dies natürlich entsprechend lautstark zu honorieren.

Jannik Sinner spielte 2024 groß auf

Gegen den US-Amerikaner gelang Jannik Sinner ein souveräner Zweisatzerfolg, der anschließend seine Saison rückblickend als „nahezu perfekt“ bewertete. Und das wirkt bei 70 Siegen und sechs Niederlagen fast schon untertrieben.

Sinner holte insgesamt acht Titel auf der ATP Tour. Feierte zunächst seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open und legte bei den US Open mit dem zweiten Titelgewinn nach. Erstmals gelang dazu der Sprung an die Spitze der Weltrangliste, die der Italiener auch zum Jahresende belegt.

Hier das Tableau in Turin