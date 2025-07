Wimbledon: Carlos Alcaraz stürmt ins Halbfinale!

Carlos Alcaraz fehlen nur mehr zwei Siege zu seinem dritten Wimbledon-Triumph in Folge. Der Spanier ließ Cameron Norrie im Viertelfinale keine Chance.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 20:19 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht erneut im Wimbledon-Halbfinale

Carlos Alcaraz steht erneut im Halbfinale von Wimbledon! Der Spanier, der den Rasen-Klassiker in London zuletzt zweimal in Folge für sich entscheiden konnte, machte am Dienstag im Viertelfinale mit dem Briten Cameron Norrie kurzen Prozess. Alcaraz siegte nach 1:39 Stunden Spielzeit mit 6:2, 6:3 und 6:3.

Alcaraz, der in Wimbledon bis dato nicht immer sattelfest gewirkt hatte, zeigte gegen Norrie seine stärkste Leistung im Turnierverlauf. Der Spanier ließ kein einziges Break seines Kontrahenten zu und dominierte das Spielgeschehen auf dem Centre Court teilweise nach Belieben.

Alcaraz: “Nicht alltäglich”

“Ich werde diesen Moment genießen. Es ist nicht alltäglich, sich für das Halbfinale in Wimbledon zu qualifizieren”, meinte Alcaraz im On-Court-Interview nach dem Match.

Im Halbfinale trifft Alcaraz am Freitag auf Taylor Fritz. Der US-Amerikaner hatte am frühen Dienstagnachmittag mit einem Viersatzerfolg über Karen Khachanov zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale von Wimbledon erreicht. "Er spielt super. Die Rasen-Saison ist für ihn sehr erfolgreich. Ich muss für diesen Kampf bereit sein", sagte Alcaraz, der im Head to Head mit 2:0 führt.

