Fritz zieht mit Sieg über Khachanov ins Wimbledon-Halbfinale ein

Taylor Fritz steht erstmals im Halbfinale von Wimbledon. Der US-Amerikaner gewann gegen Karen Khachanov mit 6:3, 6:4, 1:6 und 7:96 (4). Und trifft am Freitag entweder auf Carlos Alcaraz oder Cameron Norrie.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 16:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz steht erstmals im Halbfinale von Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Am späteren Vormittag hatten sich Taylor Fritz und Karen Khachanov noch die Klinke für den Court 16 in die Hand gegeben, um sich für ihr Viertelfinale war zu spielen. Das ist in Wimbledon ja auf den Match-Courts in der Regel nicht möglich, der 16er muss ab und zu dennoch dafür herhalten. Wenig später standen sich die beiden dann auf dem No. 1 Court gegenüber. Und Taylor Fritz erwies sich als der an diesem Tag bessere Spieler, gewann mit 6:3, 6:4, 1:6 und 7:6 (4). Damit steht der US-Amerikaner erstmals in der Vorschlussrunde in Wimbledon.

Nach zwei Sätzen sah alles nach einem sicheren Sieg für Fritz aus - was eine Premiere gewesen wäre. Die bisherigen beiden Begegnungen hatte der Russe für sich entscheiden können - allerdings ist die letzte auch schon fünf Jahre her. Dann aber drehte Khachanov auf. Und holte den dritten Akt mit 6:1. Fritz ließ den Physio rufen und seinen rechten Fuß inspizieren und behandeln.

Fritz gegen Norrie oder Alcaraz

Das half vorerst nichts: Karen Khachanov ging auch im vierten Durchgang mit einem Break in Führung. Fritz schaffte den Ausgleich zum 2.2. Ein Tiebreak musste entscheiden. Fritz ging schnell mit 4:1 in Führung, gab den Vorsprung aber wieder aus der Hand. Bis ihm Khachanov mit einem Vorhandfehler zwei Matchbälle bescherte. Und Taylor Fritz verwertete gleich den ersten.

Im vergangenen Jahr war Fritz ja an Lorenzo Musetti bereits im Viertelfinale gescheitert, ebenso wie 2022 gegen verletzten Rafael Nadal. Der Spanier konnte danach zu seinem Halbfinale gegen Nick Kyrgios nicht antreten. Sein bestes Ergebnis bei einem der vier größten Turniere im Tennissport erreichte Taylor Fritz im vergangenen Jahr mit dem Finale bei den US Open. Dort war er aber gegen Jannik Sinner chancenlos.

Gegner am Freitag wird nun entweder Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder Cameron Norrie sein. Gegen Alcaraz hat Fritz eine 0:2-Bilanz 8auch wenn da ein Match des Laver Cups inkludiert ist), gegen Norrie führt die US-Nummer-Eins mit 8:6.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon