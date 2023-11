ATP Finals: Novak Djokovic lässt Carlos Alcaraz im Halbfinale keine Chance

Der Serbe Novak Djokovic steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über Carlos Alcaraz im Endspiel der ATP Finals in Turin.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2023, 23:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht im Endspiel der ATP Finals 2023 in Turin

Novak Djokovic steht zum neunten Mal in seiner Karriere im Finale der ATP Finals: Der Serbe gewann den Halbfinal-Schlager beim Jahres-Abschlussturnier in Turin gegen Carlos Alcaraz am Ende deutlich mit 6:3, 6:2. Der Weltranglisten-Erste wird im Endspiel am Sonntag auf Jannik Sinner treffen. Der Italiener hatte am Nachmittag den Russen Daniil Medvedev in drei Sätzen bezwungen.

Satz eins eröffnete Alcaraz stark, holte sich im ersten Aufschlagspiel von Djokovic zwei Breakbälle, die der 23-fache Grand-Slam-Champion aber cool abzuwehren wusste. Dank einer ausgezeichneten Return-Leistung gelang dem Südeuropäer dann das satzentscheidende Break zur 5:3-Führung.

Djokovic lässt auch im zweiten Satz wenig zu

Der zweite Durchgang begann mit zu vielen leichten Fehlern des 20-jährigen Mannes aus der Region Murcia. Djokovic war zur Stelle und nutzte die Schwäche seines Gegenübers zur frühen Break-Führung. Doch so schnell wollte sich Alcaraz dann doch nicht geschlagen geben und sorgte postwendend für das nötige Rebreak.

Doch dann der endgültige Turning-Point der Partie: Alcaraz holte sich beim Stand von 2:3 erneut Breakbälle, die er wie zu Beginn des ersten Satzes nicht verwerten konnte. Im Gegenzug zeigte der Rekordspieler aus Belgrad keine Gnade mehr: Djokovic entzauberte Alcaraz auch bei dessen nächstem Aufschlagsspiel und nutze bei eigenem Service seinen zweiten Matchball.

