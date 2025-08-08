Offiziell: Jannik Sinner qualifiziert sich als zweiter Spieler für die ATP Finals

Jannik Sinner hat sich als zweiter Spieler nach Carlos Alcaraz für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 14:06 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner greift auch 2025 wieder in Turin an

Diese Nachricht kommt nun wirklich nicht überraschend: Jannik Sinner hat sich offiziell für die ATP Finals in Turin (9. bis 16. November) qualifiziert. Das gab die ATP am Freitag auf ihrer Homepage bekannt. Demnach sicherte sich der Südtiroler als zweiter Spieler nach Carlos Alcaraz sein Ticket für das Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler.

Sinner, der sich zum insgesamt dritten Mal für die ATP Finals qualifizierte, wird das prestigeträchtige Turnier in Turin als Titelverteidiger in Angriff nehmen. Im Vorjahr gab der Südtiroler auf dem Weg zum Titel keinen Satz ab, im Finale besiegte er Taylor Fritz locker mit 6:4 und 6:4. Seine Premiere bei den Finals hatte er bereits 2021 als Ersatzmann von Matteo Berrettini gefeiert.

Sinner duelliert sich mit Alcaraz um die Nummer eins

In dieser Saison gewann Sinner mit den Australian Open und Wimbledon bereits zwei Grand-Slam-Turniere. Zwischenzeitlich musste der 23-Jährige aufgrund seiner Sperre drei Monate lang zusehen, dennoch liegt er in der Weltrangliste weiterhin klar vor Alcaraz. Im Race to Turin hat allerdings der Spanier die Nase vorne, wodurch bis Saisonende ein harter Kampf um die Nummer eins zu erwarten ist.

Sowohl Sinner als auch Alcaraz kehren in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati auf die Tour zurück. Neben dem Spitzenduo wären aus heutiger Sicht zudem Alexander Zverev, Ben Shelton, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Jack Draper und Alex de Minaur für die ATP Finals qualifiziert.

