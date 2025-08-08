ATP-Weltrangliste: Sinner souverän an der Spitze, Shelton überholt Djokovic

Während sich an der Spitze des ATP-Rankings wenig verändert hat, ist Ben Shelton durch seinen Triumph in Toronto an Novak Djokovic vorbeigezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 08:58 Uhr

© Getty Images Ben Shelton gewann in Toronto seinen ersten 1000er-Titel

Ben Shelton hat vor den US Open ordentlich Selbstvertrauen getankt und das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto für sich entschieden. "Es ist ein surreales Gefühl", sagte der 22-Jährige im Anschluss an seinen dramatischen Finalerfolg über Karen Khachanov. Durch seinen bislang größten Karrieretitel zog Shelton in der Weltrangliste am 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic vorbei und liegt nun auf Rang sechs.

Unverändert ist die Situation an der Spitze. Jannik Sinner führt das Ranking mit 12.030 Zählern weiterhin souverän vor Carlos Alcaraz (8.590) an. Den dritten Platz auf dem Podium nimmt Alexander Zverev ein, der im Gegensatz zum Spitzenduo in Toronto antrat und dort im Halbfinale verlor. Auf Alcaraz fehlen dem Deutschen über 2.000 Zähler. Taylor Fritz und Jack Draper komplettieren die Top fünf.

Zverev und Shelton überholen Djokovic im Race

Einen Sprung nach vorne machte Toronto-Finalist Khachanov, der sich um vier Positionen auf Rang zwölf verbesserte. Seine Premiere in den Top 20 feiert unterdessen Alexei Poyprin, der sich zwischenzeitlich trotz der verpassten Titelverteidigung in Kanada auf Platz 19 vorschob. Allzu lange wird sich der Australier aber nicht zu den 20 besten Spielern der Welz zählen dürfen, fallen seine 1.000 Punkte vom Vorjahrestriumph in Montreal doch schon bei der Veröffentlichung des nächsten Rankings aus der Wertung.

Im Race to Turin, das ausschließlich die Leistungen im Jahr 2025 widerspiegelt, liegt indes Alcaraz (7.550) vor Sinner (6.010). Djokovic, der erst bei den US Open auf die Tour zurückkehren wird, verlor seinen Platz in den Top drei und liegt nach dem Event in Toronto nun hinter Zverev und Shelton. Stand jetzt würden zudem Fritz, Draper und Alex de Minaur in Turin aufschlagen.

Die Weltrangliste im Überblick

Das Race to Turin im Überblick