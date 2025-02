Bis 4. Mai! Sinner einigt sich mit WADA auf Sperre

Knalleffekt! Jannik Sinner hat sich mit der WADA auf eine dreimonatige Sperre geeinigt, die sofort in Kraft tritt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 11:44 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist bis zum 4. Mai gesperrt

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner hat überraschend mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) einen Vergleich geschlossen und einer dreimonatigen Dopingsperre zugestimmt. Dies teilte die WADA am Samstag mit. Sinner ist damit bis zum 4. Mai gesperrt und kann an den French Open (ab 24. Mai) in Paris teilnehmen.

"Ich habe immer akzeptiert, dass ich verantwortlich für mein Team bin und und weiß, dass die strengen Regeln der WADA ein wichtiger Schutz für den Sport sind, den ich liebe", äußerte der Australian-Open-Sieger aus Italien in einem Statement. Daher habe er das Angebot der WADA angenommen. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger erklärte zudem, die WADA habe akzeptiert, dass "keine Absicht" vorgelegen habe und er "keinen Wettbewerbsvorteil aus den beiden positiven Tests gezogen" habe.Sinner war im März 2024 zweimal positiv auf Clostebol getestet worden.

Comeback in Rom

Die zuständige ITIA akzeptierte Sinners Argumentation, dass das Steroid unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. Die WADA war gegen die Entscheidung vorgegangen und hatte eine Sperre von ein bis zwei Jahren erreichen wollen, stellte nun aber fest, dass Sinner "nicht die Absicht hatte zu betrügen".

Der Fall wäre im April vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verhandelt worden. Sinner wird durch die ab 9. Februar geltenden Sperre nun die ATP-Turniere in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid verpassen, könnte aber kurz vor den French Open noch beim Heimspiel in Rom aufschlagen.



