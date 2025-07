Aryna Sabalenka qualifiziert sich als erste Spielerin für die WTA Finals

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka wird auch in diesem Jahr wieder bei den WTA Finals aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 09:46 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka greift nach ihrem ersten Wimbledon-Titel

Mit ihrem Viertelfinalerfolg über Laura Siegemund hat sich die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka für die WTA Finals in Riad (1. bis 8. November) qualifiziert. Das gab die WTA am Dienstag bekannt. Demnach wird die 27-Jährige zum fünften Mal in Folge beim Jahresabschlussturnier der acht besten Spielerinnen aufschlagen.

“Es ist jedes Jahr mein Ziel, mich für die WTA Finals zu qualifizieren. In dieser Saison die erste Spielerin zu sein, die das schafft, ist ein ganz besonderer Moment für mich und mein Team”, wurde Sabalenka in einer Aussendung der WTA zitiert. Mit derzeit 6615 Zählern führt die Belarussin das Race to Riad souverän vor Coco Gauff (4599) und Iga Swiatek (3983) an.

Noch kein Grand-Slam-Triumph in diesem Jahr

Sabalenka gewann in diesem Jahr bereits drei Turniere, ein Erfolg bei einem Major war ihr aber noch nicht vergönnt. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open kassierte die 27-Jährige eine Finalniederlage. In Wimbledon will es die Weltranglistenerste nun besser machen.

Im Halbfinale des Rasen-Klassikers bekommt es Sabalenka, die die WTA Finals noch nie gewinnen konnte, am Donnerstag mit der US-Amerikanerin Amanda Anisimova zu tun.