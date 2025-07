Wimbledon: Sabalenka dreht Match gegen starke Siegemund und steht im Halbfinale

Aryna Sabalenka hat sich mit einem hart erkämpften 4:6, 6:2 und 6:4 gegen eine großartig aufspielende Laura Siegemund einen Platz im Halbfinale von Wimbledon 2025 gesichert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 18:56 Uhr

© Getty Images Am Ende durfte Aryna Sabalenka dann doch jubeln

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Wimbledon-Abenteuer 2025 von Laura Siegemund ist vorüber. Aber was für eine großartige Reise der 37-Jährigen die letzten Tage waren. Und im Match gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat Siegemund auch noch einmal gezeigt, was sie zu Siegen über etwa Madison Keys oder Leylah Fernandez geführt hatte: unbändiger Kampfgeist gepaart mit irrem Spielwitz und einem ganz feinen Händchen. Am Ende hatte Sabalenka die Nase mit 4:6, vorne.

Die Startphase gehörte aber eindeutig Laura Siegemund. Die Deutsche nahm Sabalenka gleich zweimal deren Aufschlag ab, musste ein Rebreak hinnehmen, gewann nach 57 Minuten aber den ersten Satz doch noch mit 6:4. Im zweiten Akt gelang Sabalenka der Einstieg besser, die Weißrussin ging mit 2:0 in Führung. Und wehrte im dritten Spiel zwei Chancen von Siegemund zum sofortigen Comeback ab. Die dritte aber saß. Beim Stand von 2:3 schaffte es Siegemund indes nicht, ein 40:0 bei eigenem Aufschlag und den Ausgleich zu verwandeln. Sabalenka gewann diesen Satz mit 6:2.

Siegemund vergibt Chance zum 5:3 im dritten Satz

Dann nahm sich Laura Siegemund eine längere Pause, wechselte ihre Kleidung. Und startete stark in die Entscheidung. Sabalenka konnte erst im sechsten Spiel das Break ausgleichen, da standen die Zeichen schon ein bisschen auf ganz großer Sensation. Umso mehr, als dass Siegemund zum 4:3 erneut den Aufschlag ihrer Gegnerin gewann. Ein Spielball zum 5:3 für Siegemund blieb ungenutzt, Sabalenka kam erneut zurück, ging mit eigenem Service 5:4 in Führung.

Wenige Ballwechsel später stand es bei Aufschlag Siegemund 0:30. Und nach einem Rückhandfehler der Deutschen 15:40. Zwei Matchbälle also. Den ersten wehrte Laura Siegemund mit einem sensationellen Stopp ab. Den zweiten baute Sabalenka aber im Feld ein. Und durfte sich über den Sieg freuen.

Im Halbfinale am Donnerstag geht es für Sabalenka nun entweder gegen Amanda Anisimova oder Anastasia Pavlyuchenkova. Fest steht ja bereits jetzt, dass es zum neunten Mal hintereinander eine neue Wimbledon-Siegerin bei den Frauen geben wird.

