WTA Finals: "Das ist eine Menge Geld" - Gauff kassiert Rekordsumme in Riad

Der Sieg bei den WTA Finals in Riad hat sich für die US-Amerikanerin Coco Gauff auch monetär mehr als ausgezahlt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 12:32 Uhr

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat ungläubig auf ihr Rekord-Preisgeld bei den WTA-Finals in Riad reagiert. Knapp 4,8 Millionen US-Dollar (rund 4,48 Millionen Euro) kassiert sie für ihren Sieg - darauf angesprochen, lachte die 20-Jährige. "Was haben Sie gesagt? 4,8?", antwortete Gauff: "Ich weiß nicht, was ich damit mache. Das ist eine Menge Geld."

Gauff erhält laut WTA-Angaben die höchste jemals bei einem professionellen Tour-Event ausgezahlte Summe für eine Tennisspielerin. Diese setzt sich aus Prämien für die Gruppenspiele sowie Siegen in der K.o-Runde zusammen. Den vorherigen Rekord hatte die Australierin Ashleigh Barty gehalten: 2019 kassierte sie bei den WTA-Finals in Shenzhen/China 4,42 Millionen US-Dollar (rund 4,12 Millionen Euro).

"Ich hoffe, ich bin eine der bestbezahlten Tennisspielerinnen in diesem Jahr oder eine der bestbezahlten Sportlerinnen, das wäre aufregend", sagte Gauff. Der zweitgrößte Titel im Tennis-Sport bedeute ihr viel - "und einfach für immer in die Geschichte einzugehen, ist ziemlich cool".

Gauff ist zudem die jüngste Siegerin des Saisonabschlusses der Frauen seit 20 Jahren. Das dramatische Endspiel gewann sie gegen die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

