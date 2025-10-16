199 Jahre! Henry Young und Arthur Lind spielen ältestes Match aller Zeiten

Alter! Gibt's denn so was? Jep - der 102-jährige Henry Young und 97-jährige Arthur Lind trafen dieser Tage bei einem offiziellen ITF-Match aufeinander!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 11:45 Uhr

Henry Young, Arthur Lind

Tennis als Sport für jedes Alter? Aber hallo. Wir haben ja immer mal wieder darüber berichtet. Über die älteren Herrschaften, die nicht nur ab und zu eine ruhige Kugel auf der heimischen Couch schieben, sondern auch auf dem Tenniscourt. Und sogar Turniere spielen.

Das aber gab's noch nicht: Beim ITF-Turnier im kroatischen Bol trafen in der Ü90-Konkurrenz zwei wirkliche Oldies aufeinander. Der Australier mit dem irreführenden Namen Henry Young, 102 Jahre, gegen den 97-jährigen US-Amerikaner Arthur Lind. Der spielte am Ende auch seine gesamte Jugendlichkeit aus - 6:1, 6:2 hieß es für den Jüngeren der beiden Altersgenossen.

Aber was sind schon Siege und Niederlagen. Wie die ITF berichtet, war das Duell zwischen Lind und Young mit einem Gesamtalter von 199 Jahren das älteste offizielle Einzelmatch auf internationaler Ebene.

Henry Young: “Gesunde Gedanken, keine schnellen Frauen”

Vor allem Young ist unter den älteren Tennisspielern kein Unbekannter: 2023 hatte er für Aufsehen gesorgt und als 100-Jähriger ein Match gewonnen.

"Mich gibt's noch, und ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Jahre vor mir habe", sagte er damals in einem Beitrag der ITF. "Was soll ich denn tun? Nur vor mich hinvegetieren und dahinrotten? Ich will Spaß haben, und ich liebe Tennis. Darum spiele ich." Dem ist nur wenig hinzuzufügen über den Mann, der sich auch als “wandelnde Werbung für die Ärzteschaft” bezeichnete. Sein Geheimnis? “Gesunde Gedanken und keine schnellen Frauen, was die meisten meiner Freunde ausschließt.”

Der Sieger des aktuellen Duells, Arthur Lind, unterlag übrigens im Halbfinale dem 94-jährigen Henri Crutchet glatt mit 1:6, 0:6. Und auch Henry Young durfte nach seiner Niederlage in der Trostrunde noch mal ran, dort verlor er gegen den 92-jährigen Enrique Ayala mit 1:6, 6:4, [4:10].