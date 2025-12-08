ITF: 41-jährige Vera Zvonareva schrammt nur knapp am Titel vorbei

Ex-Nummer 2 Vera Zvonareva hat in der vergangenen Woche ein erneutes Comeback gestartet - und eindrucksvoll abgeliefert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 16:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Vera Zvonareva

Eineinhalb Jahre war sie von der Tennis-Bildfläche verschwunden - bei ihrem ersten Auftritt seither ist sie beim ITF-100-Turnier in Dubai nur knapp an einem Double vorbeigeschrammt.

Vera Zvonareva war seit dem Frühjahr 2024 aufgrund einer Schulter-OP außer Gefecht, nun will sie es offenbar noch mal wissen. Und startete, dank einer Wildcard, durch. Im Halbfinale schlug die Russin dabei die erst 16-jährige Mika Stojsavljevic, im Endspiel reichte es gegen Petra Marcinko beim 3:6, 3:6 nicht für den Titel. Verrückt: Ihre beiden Gegnerinnen waren noch nicht auf der Welt, als Zvonareva ihre Laufbahn im Jahr 2000 begonnen hatte.

Auch im Doppel kam Zvonareva in Dubai direkt ins Finale, dort unterlag sie mit (der ebenfalls erst 17-jährigen) Rada Zolotareva gegen Gao Xinyu/Mananchaya Sawangkaew mit 4:6, 7:5, [7:10].

Vera Zvonareva: Zweifache Major-Finalistin und Nummer 2 der Welt

Zvonareva gewann im Laufe ihrer Karriere 16 WTA-Titel, 2010 stand sie in den Finals von Wimbledon und bei den US Open. 2010 war sie die Nummer 2 im WTA-Ranking.

Die folgenden Jahre hatte sie jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und fiel immer wieder aus. Nach der Geburt ihrer Tochter in 2016 kam sie dann noch mal zurück und feierte vor allem im Doppel weiterhin große Erfolge. 2020 gewann sie an der Seite von Laura Siegemund die US Open. Insgesamt holte Zvonareva drei Majorsiege im Doppel und zwei im Mixed.

Im Ranking machte Zvonareva dank ihres Dubai-Laufs einen riesigen Sprung. In der Vorwoche war sie aufgrund ihrer langen Auszeit noch ohne Platzierung - nun steht sie bereits auf Platz 654!