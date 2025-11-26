DTB-Talent Eva Bennemann knackt nach Luxemburg-Sieg die Top 500

DTB-Nachwuchshoffnung Eva Bennemann hat zum Jahresende einen großen Sprung im WTA-Ranking hingelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 20:16 Uhr

Die 18-Jährige hatte in der vergangenen Woche das ITF-W75-Turnier in Petange/Luxemburg für sich entschieden. Und das nicht zu knapp: Auf dem Weg zum Titel gab sie im Hauptfeld keinen Satz ab, schlug im Achtelfinale dabei die Weltranglisten-99. Elena-Gabriela Ruse zwei Mal im Tiebreak.

Bennemann war dabei nur über die Qualifikation ins Main Draw gelangt. Überhaupt besiegte sie, vom ersten Quali-Match abgesehen, ausnahmslos höher notierte Gegnerinnen. Und im Finale die amtierende US-Open-Juniorinnen-Siegerin Jeline Vandromme (6:3, 6:2).

Bennemann selbst hatte im Rahmen der French Open auf sich aufmerksam gemacht, als sie den Doppeltitel bei den Juniors an der Seite von Sonja Zhenikhova holte.

Bennemann klettert 189 Plätze

Der Lohn: Neben knapp 10.000 US-Dollar gab's 78 Zähler fürs WTA-Ranking. Was ihr einen Aufstieg von Rang 568 auf Platz 379 bescherte. Ein Sprung von 189 Positionen!

Bennemann krönt damit eine ohnehin starke Saison: Im Oktober erst hatte die das W15-Turnier in Varna/Bulgarien gewonnen, danach das das W15-Event in Essen.