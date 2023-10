Henry Young: Der 100-Jährige, der auf den Tennisplatz stieg und gewann

Henry Young ist kein gewöhnlicher 100-Jähriger: Er spielt ITF-Turniere - und gewann in dieser Woche ein Match.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 18:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© ITF Henry Young

Der alte Mann mit dem jugendlichen Namen schrieb in dieser Woche Tennisgeschichte: Als erster 100-Jähriger nahm Henry Young an einem Event der ITF World Tennis Masters Tour teil - beim Turnier auf Mallorca.

Young spielte dabei in der 90+-Konkurrenz und gewann in Runde 1 gegen den spanischen Jungspund Mateo Camps Simon (92 Jahre) mit 6:2, 6:3. In Runde 2, dem Viertelfinale, war dann allerdings Schluss: 0:6, 2:6 hieß es gegen den an drei gesetzten Briten Gordon Oates (91 Jahre).

Young war dennoch der Star des Turniers: Er war am 26. September 100 Jahre geworden und hatte entsprechend viele Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen.

Young gilt als der älteste Wettkampfspieler im Tennis, er ist sechs Monate älter als der nicht minder berühmte Leonid Stanislavskyi.

Henry Young: "Bin eine wandelnde Werbung für die Ärzteschaft"

"Mich gibt's noch, und ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Jahre vor mir habe", sagte er in einem Gespräch mit der ITF anlässlich seines Geburtstages vor einem Monat. "Was soll ich denn tun? Nur vor mich hinvegetieren und dahinrotten? Ich will Spaß haben, und ich liebe Tennis. Darum spiele ich."

Und weiter: "Ich liebe das Leben und das Leben ist zum Leben da. So viele Leute geben es auf, wenn sie es nicht tun sollten. Es ärgert mich, wenn Leute etwas wie einen Tennisarm haben und das Spiel aufgeben. Ich bin eine wandelnde Werbung für die Ärzteschaft." Er sei zeitlebens wettkampforientiert gewesen, eben das liebe er am Sport, so Young.

Während seiner Arbeitszeit habe er kaum Zeit für Tennis gehabt, nur rund zwölf Mal pro Jahr gespielt. Und dann eine Werbeanzeige gesehen, in der gute Spieler gesucht wurden.

Für Young war es der erste Auftritt auf der Tour seit 2019, und der erste außerhalb Australiens seit 2012. Was das Geheimnis seines Lebens sei? "Gesunde Gedanken und keine schnellen Frauen, was die meisten meiner Freunde ausschließt", scherzte er.