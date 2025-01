Gael Monfils: "Mein Traum ist, eine unglaubliche Familie zu haben!"

Gael Monfils überraschte mit dem Sieg gegen Taylor Fritz die Tenniswelt. Der Fokus liegt beim Franzosen seit einiger Zeit jedoch mehr auf der Familie und nicht auf dem Tennissport. Eine Veränderung mit positiven Folgen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 19:48 Uhr

© Getty Images Gael Monfils spielt bei den Australian Open groß auf.

Gael Monfils spielt bei den Australian Open groß auf. Der 38-Jährige zog mit dem Sieg gegen den Weltranglistenvierten Taylor Fritz in das Achtelfinale des ersten Grand Slams des Jahres ein. Eine Leistung, die viele Fans nicht mehr vom Routinier erwartet hätten. Wie der Franzose nun selbst offenbarte, ist das Geheimnis des Erfolgs die neue Rolle des Tennissports im Leben des ehemaligen Top10-Spielers.

Denn wie Monfils selbst erklärte, liegt der zentrale Fokus gar nicht mehr auf dem Tennissport, stattdessen ist die eigene Familie der wichtigste Bestandteil im Alltag des Altstars: „Um ehrlich zu sein, ist es nicht mal ein Traum das Turnier zu gewinnen. Mein Traum ist eine unglaubliche Familie zu haben.“

Monfils und Svitolina gemeinsam im Aufwind

Ehefrau Elina Svitolina steht im Frauen-Einzel ebenfalls im Achtelfinale von Melbourne und bestätigt damit den Erfolg der jungen Eltern, die sich gegenseitig sportlich beflügeln. Erst kurz vor den Australian Open feierte Gael Monfils in Auckland seinen ersten ATP-Titel seit Oktober 2023.

Bei einem Major-Turnier stand Monfils zuletzt 2022 in einem Achtelfinale. Ebenfalls in Melbourne ging es sogar bis in die Runde der letzten acht Spieler. Dort scheiterte der gebürtige Pariser in fünf Sätzen an Matteo Berrettini. Nun wartet am Montag Ben Shelton als Kontrahent um die erneute Teilnahme in einem Viertelfinale.