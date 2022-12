Gael Monfils - Olympia in Paris als letztes großes Karriere-Highlight?

Gael Monfils wird verspätet in die Saison 2023 einsteigen. An einen Rücktritt denkt der französische Routinier aber noch nicht. Zumal noch ein großes Ziel bleibt: die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

von Jens Huiber

© Getty Images 2016 in Rio de Janeiro ist Gael Monfils im Viertelfinale gescheitert

Eigentlich sollte Gael Monfils in diesen Tagen mit Coach Günter Bresnik auf Teneriffa schwitzen, sich auf die Saison 2023 vorbereiten. Das hat vor Jahresfrist ziemlich gut funktioniert, Monfils konnte gleich zum Saisonauftakt in Adelaide seinen insgesamt elften Karriere-Titel holen. Danach ging es bei den Australian Open bis ins Viertelfinale, dort hatte Monfils gegen Matteo Berrettini gute Chancen auf´s Weiterkommen - scheiterte aber in fünf Sätzen.

Die Sandplatzsaison beschränkte sich für Monfils auf zwei Auftritte in Madrid, das letzte Match bestritt der mittlerweile 36-Jährige in Montreal, wo er in Runde drei gegen Jack Draper aufgeben musste. Seitdem laboriert Monfils an einer Verletzung, durfte sich gemeinsam mit Ehefrau Elina Svitolina aber immerhin über die Geburt seiner ersten Tochter Skai freuen.

Monfils in Rio 2016 im Viertelfinale

Nun wurde vor ein paar Tagen bekannt, dass Gael Monfils bei den Australian Open 2023 verletzungsbedingt fehlen wird. Was aber nicht heißt, dass das Karriere-Ende kurz bevorsteht. Im Gegenteil: ein großes Ziel hat sich der Routinier noch gesetzt. „2023 ist ein wichtiges Jahr für mich, ein Jahr des Überganges. Des Überganges zwischen meinen Verletzungen und und dem Umstand, dass ich wettbewerbsfähig sein und mich für Paris 2024 qualifizieren möchte. Ich will die Olympischen Spiele nicht versäumen. Weil es wären meine letzten“, erklärte Monfils.

2016 war Monfils in Rio de Janeiro im Viertelfinale an Kei Nishikori gescheitert, ebenso wie acht Jahre zuvor in Peking an Novak Djokovic. 2012 in London und 2021 in Tokio war Gael Monfils bei Olympia nicht am Start.