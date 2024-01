Australian Open: Gauff ringt Kostyuk im Viertelfinale nieder

In einem wahren Achterbahn-Krimi besiegte die US-Amerikanerin Coco Gauff im Viertelfinale der Australian Open ihre ukrainische Gegnerin Marta Kostyuk nach mehr als drei Stunden in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.01.2024, 06:32 Uhr

© Getty Images Mit einem Kraftakt schaffte Coco Gauff gegen Marta Kostyuk den Einzug ins Halbfinale.

Im ersten Viertelfinale des Dameneinzels standen sich die US-Open-Siegerin Coco Gauff und Marta Kostyuk aus der Ukraine gegenüber. Die bislang einzige Begegnung im Vorfeld konnte die US-Amerikanerin vor zwei Jahren auf australischem Boden in Brisbane knapp in drei Sätzen für sich entscheiden.

Schon im ersten Game waren beide Spielerinnen auf Augenhöhe, jedoch konnte Kostyuk zwei Break-Bälle abwehren und ihr erstes Aufschlagspiel halten. Im vierten Spiel schaffte die 21-jährige das erste Break und konnte dieses im anschließenden Service-Game nach einem 0:40-Rückstand noch bestätigen. Die Ukrainerin in der Folge weiterhin effektiv und baute ihre Führung auf 5:1 aus. Während Gauff nun besser ins Spiel fand, schlichen sich bei der 21-jährigen Ukrainerin mehr Fehler im Spiel ein, weshalb sich Gauff fünf Spiele en Suite holen konnte. Als Gauff zum Gewinn des ersten Satzes servierte, musste die 19-jährige ihr Service abgeben und die Entscheidung im Tiebreak hinnehmen. Beim Seitenwechsel ließ sich Kostyuk am Zeh wegen einer Blase behandeln und startete den Entscheider mit einem Doppelfehler. Auch im Tiebreak, der wie der gesamte Durchgang mehr von der Spannung lebte, agierten beide Spielerinnen weiterhin sehr fehlerhaft. Beim Stand von 6:5 hatte Kostyuk einen Satzball, musste diesen aber verstreichen lassen und Gauff sicherte sich im Anschluss mit zwei weiteren Punktgewinnen den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Durchgang wechselte das Momentum mehrfach, in dem beide Spielerinnen gleich zu Beginn jeweils ihr Aufschlagspiel abgaben. Ein Break der an Position 4 geführten Gauff im vierten Spiel konnte Kostyuk zurückholen, musste aber anschließend wieder ihr Aufschlagspiel abgeben. Beim Stand von 5:3 servierte die US-Amerikanerin zum Matchgewinn, ließ aber ihre Gegnerin nach einem missglückten Vorhand-Volley, den Kostyuk mit einem Rückhand-Passierball bestrafte, wieder ins Match zurückkehren. In der Folge hielten beide Protagonistinnen ihre Aufschlagspiele, weshalb die Entscheidung erneut im Tiebreak fallen musste. Nachdem Kostyuk die erste intensive Rallye mit 36 Schlägen für sich entscheiden konnte, baute sie ihre Führung schnell auf 4:0 aus. Die Ukrainerin weiterhin aktiver, suchte meist die Vorhandseite ihrer Gegnerin und stellte mit 7:3 den Satzausgleich her.

Im Entscheidungs-Akt machte sich der körperliche Verschleiß von Kostyuk bemerkbar, die im Verlaufe des Turniers vier Stunden mehr als ihre Gegnerin auf dem Court verbracht hatte. Gauff nun die dominierende Spielerin auf dem Platz. Beim Stand von 5:0 servierte die US-Amerikanerin zum Matchgewinn. Kostyuk konnte mit zwei Spielen in Folge noch einmal verkürzen, dennoch fixierte Gauff mit einem Service-Winner in ihrem letzten Aufschlagspiel den 7:6 (6), 6:7 (3), 6:2-Erfolg nach 3:08 Stunden Spielzeit.

Im Halbfinale trifft die Weltranglisten-4. die Siegerin zwischen der an Nr. 2 gesetzten Aryna Sabalenka und Barbora Krejcikova aus Tschechien.

