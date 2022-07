Generali Open 2022: Filip Misolic gegen Dusan Lajovic auf Freitag verschoben

Das Viertelfinalduell bei den Generali Open 2022 zwischen Filip Misolic und Dusan Lajovic wird aufgrund der schlechten Wetterprognose erst am Freitag stattfinden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.07.2022, 21:07 Uhr

© GEPA pictures Filip Misolic wird erst wieder am Freitag spielen

Das für Donnerstag angesetzte Viertelfinalduell zwischen dem Österreicher Filip Misolic und dem Serben Dusan Lajovic bei den Generali Open in Kitzbühel fällt vorerst dem Regen zum Opfer: Da die Wetterprognose für den restlichen Abend zu schlecht war, wurde die Partie auf Freitag, 11:00 Uhr Ortszeit, verschoben.

Allzu vielversprechend sind die Vorhersagen allerdings auch für den Freitag nicht, spätestens ab den Mittagsstunden droht in der Gamsstadt erneut Regen. Sollte sich Misolic gegen Lajovic durchsetzen, könnte das etwaige Halbfinalduell gegen Yannick Hanfmann (drittes Match nach 11:00 Uhr) erneut zur Geduldsprobe werden.

Thiem unterliegt Hanfmann

Der Deutsche hatte sich am Donnerstag in einer ebenfalls vom Regen beeinträchtigten Partie gegen Dominic Thiem durchgesetzt. Der US-Open-Champion von 2020 musste nach dem Halbfinaleinzug in Gstaad somit einen kleinen Rückschlag verdauen.

Das erste Semifinalduell am Freitag (nicht vor 13:00 Uhr) werden indes die beiden Spanier Roberto Bautista Agut und Albert Ramos-Vinolas bestreiten. Der Weg in die Vorschlussrunde hätte jedoch kaum unterschiedlicher ausfallen können.

Der Spielplan am Freitag

