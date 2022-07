Generali Open 2022: Kids´ Day mit deutsch-österreichischem Anstrich

Die Generali Open 2022 in Kitzbühel legen heute mit voller Kraft los. Und das nicht nur mit Einzel-Matches. Einer der Höhepunkte könnte wohl der Auftritt des Favoritendoppels werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2022, 23:24 Uhr

© Getty Images Michael Venus und Tim Pütz gehen als Favoriten in die Generali Open 2022

Der Montag ist in der Turnierwoche der Generali Open traditionell den Kindern vorbehalten, es ist auch 2022 von vielen enthusiastischen jüngeren Fans und einem ordentliche Gewusel auf dem Gelände des Kitzbüheler Tennis Clubs auszugehen. Am frühen Nachmittag sollten sich die Massen dann auf den Tribünen des Center Courts versammeln: Denn in der zweiten Partie nach 11 Uhr tritt zunächst Filip Misolic gegen den Lucky Loser Daniel Dutra da Silva an, gefolgt von Jurij Rodionov, der es mit Hernan Casanova zu tun bekommt. Misolic und Rodionov sind mit Wildcards in das Hauptfeld gekommen, Casanova über die Qualifikation.

Wer es mehr mit dem Paarlauf hält, sollte sich frühzeitig Plätze am Grand Stand sichern. Denn dort gehen gleich drei Duelle im Doppel-Wettbewerb über die Bühne, mit dem absoluten Highlight am Schluss. Da gibt es nämlich den ersten Auftritt der Turnierfavoriten Tim Pütz und Michael Venus, die gegen Sebastian Ofner und Lukas Neumayer als klare Favoriten starten.

Auf Court Küchenmeister könnte wiederum die zweite Partie nach 11 Uhr von größtem Interesse sein: Da trifft der tschechische Jungstar Jiri Lehecka, in diesem Jahr schon halbfinalist in Rotterdam, auf den Brasilianer Thiago Monteiro.

