Generali Open 2022: „KraMies“ sicher weiter, Titelverteidiger Erler und Miedler gescheitert

Während Kevin Krawietz und Andreas Mies sicher in das Viertelfinale der Generali Open 2022 eingezogen sind, kam für die Titelverteidiger Alexander Erler und Lucas Miedler schon früh das Aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 14:41 Uhr

© GEPA Pictures Lucas Miedler und Alexander Erler sind in Kitzbühel in Runde eins gescheitert

Die kurze Vorlaufzeit hat für Kevin Krawietz und Andreas Mies bei den Generali Open in Kitzbühel keine Rolle gespielt. Die zweimaligen French-Open-Champions waren erst am Montagabend in die Gamsstadt gekommen, gemeinsam mit Coach Lukas Wolff, der die beiden seit ein paar Wochen spielerisch weiterbringen möchte. Die erste Aufgabe ging „KraMies“ jedenfalls schon mal sehr leicht von der Hand: Albert Ramos-Vinolas und Carlos Taberner blieben beim 3:6 und 3:6 ohne Chance.

Als nächstes warten Hugo Nys und Jan Zielinski auf die beiden Deutschen, die in Kitzbühel an Position drei gesetzt sind.

Kein Erfolgserlebnis gab es dagegen für Alexander Erler und Lucas Miedler, die im vergangenen Jahr sensationell den Titel bei den Generali Open gewonnen hatten. Und mit dem Turniersieg beim Challenger in Tampere im Gepäck angereist waren. Gegen die Niederländer Tallon Griekspoor und Bart Stevens mussten Erler/Miedler allerdings eine Niederlage hinnehmen. Die Österreicher unterlagen mit 3:6, 6:1 und 4:10.

