Generali Open 2024: Hanfmann im Viertelfinale, Neumayer verpasst Chance

Während Yannick Hanfmann in das Viertelfinale der Generali Open 2024 eingezogen ist, schied mit Lukas Neumayer der letzte im verbliebene Österreicher aus.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 14:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann steht in Kitzbühel im Viertelfinale

Yannick Hanfmann ist bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel ins Viertelfinale eingezogen. Der 32-Jährige bezwang den als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschten Brasilianer Gustavo Heide 6:3, 1:6, 6:2. Hanfmanns ursprünglicher Gegner, der an Nummer drei gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry, hatte kurzfristig verletzt abgesagt.

Hanfmann trifft nun auf Heides Landsmann Thiago Seyboth Wild. Der zweite deutsche Starter Daniel Altmaier war bereits in der ersten Runde in drei Sätzen an Hugo Gaston (Frankreich) gescheitert.

Nicht nutzen konnte seine Chance Lukas Neumayer. Der Österreicher verlor sein Achtelfinale gegen den US-Amewrikaner Nicolas Moreno de Alboran mit 4:6 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel