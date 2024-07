Generali Open 2024: Tiebreak-König Berrettini zieht ins Viertelfinale ein

Matteo Berrettini ist mit einem 7:6 (4) und 7:6 (5) gegen den Position zwei gesetzten Alejandro Tabilo in das Viertelfinale der Generali Open 2024 in kitzbühel eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 17:20 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini steht in Kitzbühel im Viertelfinale

Nein, ein 6:3 ist Matteo Berrettini in diesen Tagen von Kitzbühel zu trivial. Und also gab der Italiener beim Stand von 5:3 im zweiten Satz gegen Alejandro Tabilo erstmals seinen Aufschlag ab - nachdem er davor keinen einzigen Breakball zugelassen hatte. Aber wie schon zum Auftakt gegen Pavel Kotov erwies sich der Italiener auch gegen Tabilo in den Tiebreaks einfach zu stark. Und gewann mit 7:6 (4) und 7:6 (5).

In der Runde der letzten acht muss Matteo Berrettini am morgigen Donnerstag als Favorit gelten: Denn es geht gegen den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran, der sich gegen letzten Österreicher im Turnier, Lukas Neumayer, sicher mit 6:4 und 6:4 durchsetzen konnte.

Und auch ein zweites Viertelfinale steht schon fest: Yannick Hanfmann trifft darin auf Thiago Seyboth Wild. Hanfmann gewann gegen den brasilianischen Lucky Loser Gustavo Heide ebenso in drei Sätzen wie Seyboth Wild gegen Laslo Djere aus Serbien.

