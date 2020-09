Generali Open: Fabio Fognini in möglichem Halbfinale gegen Kei Nishikori, Sebastian Ofner blüht Duell mit Diego Schwartzman

Die Auslosung für die Generali Open, das ATP-250-Event von Kitzbühel, ist da. Während Fabio Fognini in eine Hälfte mit Kei Nishikori und Nikoloz Bashiashvili gelost wurde, könnte Diego Schwartzman in einem möglichen Halbfinale auf Dusan Lajovic oder Hubert Hurkacz treffen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 12:37 Uhr

Fabio Fognini geht bei den Generali Open als Nummer eins ins Rennen

Während in den Vereinigten Staaten die US Open langsam aber sicher in die heiße Phase gehen, startet im österreichischen Kitzbühel ein ATP-250-Event, das erste Event auf Sand seit der COVID-19 bedingten Unterbrechung der Tour. Mit dabei sind neben dem Rückkehrer Fabio Fognini auch Diego Schwartzman und Hubert Hurkacz, die in New York City überraschend früh gescheitert sind.

Fognini in der Hälfte Nishikoris

Fabio Fognini trifft nach einem Freilos in Runde eins auf den Sieger der Partie zwischen Emil Ruusuvuori und einem Qualifikanten, im Viertelfinale könnte Guido Pella warten, im Halbfinale wären laut Setzliste Kei Nishikori und Nikoloz Bashiashvili mögliche Gegner.

Die Nummer zwei des Turniers, Diego Schwartzman, könnte unterdessen auf Lokalmatador Sebastian Ofner treffen. Dieser müsste dafür aber in Runde eins Radu Albot ausschalten. In der Runde der besten Acht könnte der Argentinier dann auf Albert Ramos-Vinolas treffen, ehe in einem möglichen Halbfinale Hubert Hurkacz oder Dusan Lajovic warten könnten.

Sinner gegen Kohlschreiber

Aus österreichischer Sicht hat neben Sebastian Ofner auch Dennis Novak einen Platz im Hauptfeld inne. Der Niederösterreicher trifft in Runde eins auf einen Qualifikanten, in der zweiten Runde könnte Hubert Hurkacz warten, gegen den Novak im Falle eines Sieges gegen Alejandro Davidovich-Fokina auch in der zweiten Runde der US Open hätte spielen können.

Aus deutscher Sicht ist Philipp Kohlschreiber der einzige Vertreter im Hauptfeld, der Deutsche bekam eine Wildcard. Kohlschreiber wird in Runde eins gegen Jannik Sinner aufschlagen, der nach einem epischen Kampf in New York City am Russen Karen Khachanov gescheitert war. In Runde zwei trifft der Sieger dieser Partie auf Albert Ramos-Vinolas, sollte dieser sein Auftaktmatch gegen einen Qualifikanten gewinnen.

