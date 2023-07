Generali Open Kitzbühel 2023: Es kann losgehen!

Am morgigen Samstag startet bei den Generali Open 2023 in Kitzbühel das Qualifikations-Turnier. Einige Spieler haben bereits am Freitag auf der Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs trainiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 17:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Albert Ramos-Vinolas trainiert schon in Kitzbühel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Der Turnierdirektor höchstselbst, so viel darf an dieser Stelle verraten werden, hatte Freitagmittag seine Akkreditierung für die Generali Open 2023 noch gar nicht abgeholt. Was für Alex Antonitsch natürlich keinerlei Einschränkungen mit sich bringt. Dem ehemaligen Davis-Cup- und ATP-Crack stehen beim Kitzbüheler Tennis Club alle Türen offen. Egal, ob er sich nun ausweisen kann oder nicht.

Es gibt in der Tat ja auch wichtigere Dinge, um die sich Antonitsch kümmern muss: Nach der Absage von Titelverteidiger Roberto Bautista Agut, dessen Sprunggelenk nach einem Reitunfall an Breite deutlich gewonnen hat, werden die Karten im Teilnehmerfeld neu gemischt. Als neue Nummer eins geht der Argentinier Tomas Martin Etcheverry ins Rennen, Sebastian Ofner rutscht in der Setzliste immer weiter nach oben.

Sollten sich noch weitere Absagen ergeben, würde auch Dominic Thiem seine Wildcard nicht benötigen. Einer der Kandidaten dafür wäre Jurij Rodionov, der aktuell beim Challenger in Zug groß aufspielt und dort bereits das Halbfinale erreicht hat.

Ramos-Vinolas verliert Finale 2019 gegen Thiem

Aber wie immer in den Tagen vor Beginn eines Turniers heißt es für alle Beteiligten: Am besten nur damit beschäftigen, worauf man tatsächlich Einfluss hat. Und so erstrahlt der KTC schon am Freitag im gewohnten Glanz. Und darf zur Mittagszeit schon ein paar Trainingsgäste begrüßen. Wie etwa Hamad Medjedovic, der in dieser Saison schon zweimal gegen Dominic Thiem gewinnen konnte. Oder Thiago Monteiro, den brasilianischen Haudegen.

Ebenfalls schon da ist Albert Ramos-Vinolas, ein Spezialist für Turniere in einigermaßen alpiner Lage. 2019 hat Ramos-Vinolas in Gstaad den Titel geholt und wenige Tage später in Kitzbühel das Endspiel erreicht. Wo dann aber Dominic Thiem zu stark für den Linkshänder war.

Österreichs langjähriges Aushängeschild wird wie die meisten Spieler und Fans schon gespannt auf die Auslosung blicken, die am Samstag um 12 Uhr stattfinden wird. Unabhängig von seinem Gegner steht aber schon fest, dass Dominic Thiem am Dienstag die Night Session bestreiten wird.