Generali Open Kitzbühel: Betway wird neuer Premiumsponsor

Das Generali Open Kitzbühel bekommt mit Betway einen neuen Premium-Partner. Neben der Generali Gruppe ist der Online-Buchmacher damit der zweitgrößte Sponsor des Turniers.

von Pressemitteilung

zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 13:14 Uhr

© Corinne Durbreuil/ATP Tour Das Generali Open Kitzbühel bekommt mit Betway einen neuen Premium-Partner

Das Generali Open Kitzbühel (24. bis 31. Juli) bekommt mit Betway einen neuen Premium-Partner und reiht sich damit in die Riege einiger namhafter Tennisturniere ein, die mit der weltweit anerkannten Online Wett- und Glücksspielmarke zusammenarbeiten. Darunter die Miami Open, die Madrid Open und zuletzt die Nordea Open in Schweden.



Dies festigt den Status der Marke als weltweit führender Online-Buchmacher im Tennis. Anthony Werkman, CEO von Betway, meint dazu: „Wir freuen uns darauf, die Marke Betway an einem der malerischsten Orte der ATP-Tour zu sehen und sind stolz darauf, der offizielle Wettpartner der Generali Open zu sein."



Auch die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel freuen sich auf die Zusammenarbeit: "Wir heißen Betway als neuen Premiumsponsor der Generali Open herzlich willkommen und freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft bei unserem Traditionsturnier in Kitzbühel", meinen Markus Bodner und Herbert Günther