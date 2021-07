Generali Open Kitzbühel: Holger Rune lässt den Worten Taten folgen

Holger Rune gilt als eines der größten Talente im Tennissport. Bei den Generali Open in Kitzbühel hat der Däne nach überstandener Qualifikation das Achtelfinale erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 21:01 Uhr

© KTC/Alexander Scheuer Holger Vitus Nodskov Rune steht in Kitzbühel in Runde zwei

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Holger Vitus Nodskov Rune hat den Veranstaltern auf der ATP-Tour vor ein paar Monaten ein Angebot gemacht: Man möge ihm, dem ehemaligen Sieger des Junioren-Wettbewerbs bei den French Open, doch bitte mit einer Wildcard für das Hauptfeld bedenken. Als Gegenleistung würde er, Rune, auch dann noch kleinere Veranstaltungen aufsuchen, wenn er längst die Nummer eins der Tenniswelt ist. Woran nach Ansicht von Rune kein Zweifel zu bestehen scheint. Wie genau die absolute Weltspitze aussieht, das hat der 18-jährige Däne in Monte Carlo bei Trainingseinheiten mit Novak Djokovic schon mal aus erster Hand erlebt.

Alex Antonitsch, Turnierdirektor in Kitzbühel, ist im Gegensatz zu den Kollegen in Umag, Bastad, Monte Carlo oder Buenos Aires nicht auf das verlockende Angebot von Holger Rune eingegangen. Und also musste sich der Teeanger, der sich in dieser Saison von Position 475 auf aktuell 206 verbessert hat, durch zwei Qualifikationsspiele bei den Generali Open in Kitzbühel.

Rune nun gegen Rinderknech

Was ihm am Dienstag in Runde eins des Hauptfeldes gegen den Italiener Stefano Travaglia nicht geschadet hat. Rune hat nervös begonnen, im zweiten Satz zitterte dann auch die Hand - am Ende stand dann aber ein 6:3 und 6:4 für den Teenager. Was ein Treffen mit Arthur Rinderknech nach sich ziehen wird, schon am Mittwoch, wenn am Fuße des Kitzbüheler Horns die Achtelfinali ausgetragen werden.

Er sei hungrig auf dieses Match, ließ Rune bei seiner Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Travaglia wissen. Ein Eindruck, den die Fans in Kitzbühel auch schon am Dienstag gewinnen konnten: Da steht ein junger Mann auf dem Platz, der vor allem eines will: gewinnen. Da kommt es Holger Rune entgegen, dass er auf ein ziemlich breites Portfolio an Schlägen zurückgreifen kann: Der Kick-Aufschlag macht in der Höhenlage von Kitzbühel besonders viel Spaß, die Grundschläge beherrscht Rune in den Variationen heavy und schnell, im Zweifel sogar sowohl als auch. Die Beinarbeit ist dem Alter angemessen hervorragend, das permanente Pushen seiner selbst auch.

Carlos Alcaraz als Ansporn

Nun ist es als 18-Jähriger dieser Tage aber auch nicht ganz einfach: Denn mit Carlos Alcaraz hat erst am Sonntag in Umag ein Mann dieses Alters seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt. Er kenne Alcaraz gut, sagte Rune also, einem besonderen Druck sehe er sich aber nicht ausgesetzt. Der Spanier wäre dann doch ein paar Tage älter, erfreulich sei vielmehr, dass Turniersiege offenbar auch im Teenager-Alter möglich sind. Wenn diese auch bei Holger Vitus Nodskov Rune zur Tagesordnung werden, hat sich das mit den Wildcards auch erledigt.

