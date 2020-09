Generali Open Kitzbühel: Kei Nishikori nach starkem Start ausgeschieden

Japans Superstar Kei Nishikori ist bei den Generali Open Kitzbühel schon in der ersten Runde gescheitert. Der US-Open-Finalist von 2014 unterlag Miomir Kecmanovic in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2020, 18:08 Uhr

© GEPA Pictures Kei Nishikori am Dienstag in Kitzbühel

Ziemlich genau ein jahr lang musste Kei Nishikori warten, bis er nach der Niederlage gegen Alex de Minaur bei den US Open 2019 wieder ein Wettkampf-Match auf der ATP-Tour bestreiten durfte. Und Sebastian Ofner legte gleich noch ein paar Minuten Extra-Wartezeit drauf: Der Steirer bestritt die zweite Partie des Tages auf dem Centercourt in Kitzbühel, benötigte für seinen Erfolg gegen Radu Albot 2:45 Stunden. Nishikori, der früh nach Kitzbühel angereist war, musste sich also gedulden.

Das schien dem Japaner zu Beginn nicht viel auszumachen, Nishikori legte einen Blitzstart hin, ging schnell mit zwei Breaks in Führung. Miomir Kecmanovic aber kämpfte sich schon im ersten Satz auf 4:6 heran - und holte sich den beiden folgenden mit 6:4 und 6:2. Nach 1:58 Stunden Spielzeit war das erste Einzel-Abenteuer von Kei Nishikori am Fuße des Kitzbüheler Horns schon Geschichte.

Im Doppel könnte es noch einen weiteren Start von Nishikori geben, er trifft gemäß Auslosung mit seinem Landsmann Yoshihito Nishioka auf die topgesetzte Paarung Marcel Granollers und Horacio Zeballos.

