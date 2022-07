Generali Open Kitzbühel live: Dominic Thiem vs. Alexander Shevchenko im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Generali Open 2022 in Kitzbühel auf Alexander Shevchenko. Das Match gibt es ab 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 07:58 Uhr

Er kenne Sascha Shevchenko, seidem dieser elf Jahre alt war, erklärte Dominic Thiem am Montag bei seiner Pressekonferenz bei den Generali Open 2022. Der 21-jährige Russe trainiert seit vielen Jahren bei Günter Bresnik, dort, wo ja auch Thiem über eine lange Zeit ein- und ausgegangen ist. Getroffen haben sich die beiden auf der ATP-Tour aber noch nicht.

Für Thiem wird es der erste Auftritt beim ATP-Turnier in Kitzbühel seit dem Titelgewinn 2019 werden. In der Coronapause hatte der US-Open-Champion von 2020 ja einen Schaukampf mit elitärere Besetzung in der Sporthauptstadt der Alpen organisiert.

Thiem vs. Shevchenko - wo es einen Livestream gibt

