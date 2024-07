Generali Open Kitzbühel: Lokalmatador Sandro Kopp feiert Einzug in zweite Quali-Runde

Auf dem Center Court in Kitzbühel wurde heute Tirolerisch gesprochen. Mit Sandro Kopp und Alexander Erler schlugen zwei Lokalmatadore auf heimischem Sand auf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 19:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Andreas Vigl Starker Auftritt von Sandro Kopp gegen den ehemaligen Kitz-Finalisten Albert Ramos-Vinolas.

Dass Sandro Kopp den Topgesetzten der Qualifikation und ehemaligen Kitzbühel-Finalisten Albert Ramos-Vinolas aus dem Turnier verabschiedet, darf durchaus als eine erste kleine Sensation zum Auftakt des Generali Open Kitzbühel bezeichnet werden: „Das war eine Achterbahnfahrt für mich. Ich war nervös und hatte nicht den besten Start. Dann bin ich aber besser ins Spiel gekommen und habe zur Ruhe gefunden. Danach konnte ich selbst aktiver werden und es lief", erklärt der Kramsacher, der am Sonntag in Quali-Runde zwei auf den Argentinier Andrea Collarini trifft.

Weniger mitzureden, hatte hingegen Kopps Tiroler Landsmann Alexander Erler wenig später gegen Hamad Medjedovic. Der Kufsteiner unterlag dem Serben klar in zwei Sätzen. Die Reise von Alexander Erler beim Generali Open ist aber noch nicht vorbei: Der 26-Jährige wird an der Seite von Andreas Mies im Doppel aufschlagen. Der Deutsche springt für Lucas Miedler ein, der in Kitzbühel aufgrund von Wadenproblemen passen muss. Los geht’s morgen um 11:00 Uhr am Center Court mit der Partie des Finnen Otto Virtanen gegen den Slowaken Lukas Klein.

Fest steht außerdem bereits wann die Österreicher im Hauptfeld ihren ersten Auftritt geben werden: Joel Schwärzler wird am Montag, der traditionell den Kindern gewidmet ist, sein Auftaktmatch im Hauptfeld bestreiten. Auch Dominic Thiem greift bereits am Montag ins Geschehen ein: An der Seite des Deutschen Daniel Altmaier wird Thiem im Doppelbewerb aufschlagen. Das Österreicher-Duell Ofner/Neumayer wird am Dienstag gespielt, ebenso wie die Nightsession von Dominic Thiem gegen Thiago Augustin Tirante. Fans sollten sich beeilen, denn es sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Bereits heute besuchten mehr als 4.000 Fans das Turniergelände des Generali Open. Der morgige Sonntag bietet wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Bei freiem Eintritt warten nicht nur die Qualifikationsspiele, sondern auch der beliebte Hubers Weißwurst Frühschoppen. Ein weiteres Highlight des Tages ist das kostenlose Live-Konzert der beliebten österreichischen Band folkshilfe (17:00 Uhr).

Hier das Qualitikations-Tableau aus Kitzbühel