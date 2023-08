Generali Open Kitzbühel: Nach der Party ist Geduld angesagt

Nach dem aufregenden und dicht gepackten Programm am Montag könnte das Wetter bei den Generali Open in Kitzbühel heute ein wenig Geduld einfordern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 07:54 Uhr

© Mia Maria Knoll In Kitzbühel geht es heute ab elf Uhr weiter

Die Players Party der Generali Open ist umgesiedelt in diesem Jahr, von Jochberg nach Aurach und dort also ins Hotel Grand Tirolia, was dem Legendenstatus dieser Veranstaltung keinen Abbruch tut. Am gestrigen Montag war es wieder so weit, der Spieltag im Kitzbüheler Tennis Club war ja zu einer einigermaßen jugendfreien Zeit zu seinem Ende gekommen. Wenn auch nicht ganz mit den gewünschten Ergebnissen: Schließlich hatten es Dominic Thiem und Sebastian Ofner auf dem Schläger, beim ersten gemeinsamen Doppel-Auftritt gleich ein Erfolgserlebnis zu feiern. Indes: Das sollte nicht sein.

Wichtiger ist beiden ohnehin der Auftritt im Einzel. Jener von Thiem steht heute gegen Facundo Bagnis an (ab 19:30 Uhr live im TV bei ServusTV und in unserem Liveticker). Der Champion von 2019 hat sich bei der Party übrigens entweder sehr dezent versteckt oder ganz auf eine Kommen verzichtet. Gleiches gilt für Dennis Novak, der nach überstandener Qualifikation heute in den Wettbewerb einsteigt.

Novak gegen Medvedev-Bezwinger

Wenn denn das Wetter mitspielt. Denn nach dem brillanten Kids Day am Montag, an dem gleich zehn Matches untergebracht werden konnten, sieht die Vorhersage für heute eher herausfordernd aus. Was immerhin dahingehend nicht ganz so schlimm ist, als dass in Kitzbühel bekanntlich auf Sand gespielt wird. Da führt ein bisschen auffrischende Feuchtigkeit nicht gleich zum Spielabbruch. Oder um es mit Carlos Bernardes, dem brasilianischen Umpire zu sagen, der hier in Kitzbühel vor ein paar Jahren die Unruhe im Publikum mit folgenden Worten kommentierte: „Es ist nur Wasser.“

Planmäßig geht es um elf Uhr los, am Center Court dürfen sich Daniel Altmaier und Marc-Andrea Huesler versuchen. Gefolgt von Dennis Novak gegen Thiago Seyboth Wild. Letzterer hat in Roland Garros Danill Medvedev geschlagen, ersterer dafür den Heimvorteil. Das dritte Match im großen Stadion ist dann Dusan Lajovic und Zhizhen Zheng vorbehalten. Der Chinese ist das erste Mal in Kitzbühel, durfte zum Einstand gleich einmal mit der Gondel hoch auf den Hahnenkamm und die Mausefalle an der legendären Streif inspizieren. Im Tennis kommt China bei den Männern schön langsam an - auf den ersten Abfahrer, der sich in Kitzbühel auf die Piste stürzt, muss man noch warten. Zhizhen Zhang wird es dem Vernehmen nach nicht sein.

Und so muss man also heute wohl ein wenig Geduld mitbringen. Was jungen Eltern wie etwa Dennis Novak, aber auch Doppel-Ass Philipp Oswald ein wenig leichter fällt. Oswald hat beste Aussichten, sein heutiges Match an der Seite von Marcel Demoliner zu Ende zu spielen. Vielleicht nicht schon im ersten Anlauf. Aber sicherheitshalber hat sich der Vorarlberger professionell früh von der Players Party verabschiedet.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel