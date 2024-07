Generali Open Kitzbühel: Premiere für Alexander Erler und Andreas Mies

Das kann spannend werden: Denn bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel geben Andreas Mies und Alexander Erler erstmals ein gemeinsames Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 20:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Alexander Erler spielt in Kitzbühel 2024 mit Andreas Mies

Zweifacher Roland-Garros-Champion trifft zweimaligen Kitzbühel-Sieger - so könnte man die Paarung Andreas Mies und Alexander Erler beschreiben. Mies hat im Duett mit Kevin Krawietz am Bois de Boulogne triumphiert, Erler gemeinsam mit mit Lucas Miedler am Kitzbüheler Kapsfeld. Eigentlich wollte Erler auch in diesem Jahr wieder mit Miedler antreten - aber eben der hat sich in Hamburg eine Wadenverletzung zugezogen.

“Ich bin leider raus, ist im ersten Game in Hamburg passiert”, ließ Miedler über den ÖTV wissen."Habe es gleich vor Ort anschauen lassen und die Ärzte haben mir geraten Kitz auszulassen." Aber natürlich gilt auch das Duo Erler/Mies zum allerengsten Favoritenkreis.

Darüber hinaus wird ja Philipp Oswald in Kitzbühel seinen Anschied feiern. Und zwar an der Seite von Youngster Joel Schwärzler.