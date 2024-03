Gewahrsam: Tschechiens Verbandspräsident Kaderka unter Betrugsverdacht

Im Betrugsverfahren gegen Tschechiens Tennis-Boss Ivo Kaderka hat ein Prager Distriktgericht Polizeigewahrsam für den Funktionär angeordnet.

© Youtube O2 TV Sport Ivo Kaderka steht als Präsident des tschechischen Tennisverbands unter Betrugsverdacht.

Durch die Maßnahme soll verhindert werden, dass Kaderka bis zu Prozessbeginn Zeugen beeinflussen kann. Der seit 26 Jahren amtierende Präsident des nationalen Verbandes, der 2020 auch an die Spitze der europäischen Tennis-Dachorganisation getreten ist, soll hohe Summen von Regierungsgeldern für Tschechiens Tennis an Firmen des tschechischen Ex-Profis Vojtech Flegl umgeleitet haben.

In den Skandal verwickelt ist offenbar auch Tschechiens früherer Davis-Cup-Spieler Daniel Vacek. Der Gewinner von drei Doppel-Titeln bei Grand-Slam-Turnieren gehört zusammen mit Kaderka und Flegl zu insgesamt fünf Angeklagten in dem Verfahren, in dem die Behörden zudem gegen fünf Firmen ermitteln.