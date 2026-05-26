Gewinnspiel: interwetten bringt Euch zu den Generali Open 2026 nach Kitzbühel

Ihr wollt das traditionelle Sommer-Highlight im Herzen der Alpen live miterleben? interwetten macht's möglich. Denn Ihr könnt Tickets für die Generali Open 2026 in Kitzbühel gewinnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 09:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© interwetten Mit interwetten könnt Ihr bei den Generali Open 2026 live dabei sein

Wenn der Sommer am schönsten ist, dann trifft man sich man sich in Kitzbühel traditionell bei den Generali Open, um absolutes Spitzentennis live zu sehen. Das Starterfeld für die Ausgabe 2026 kann sich wieder sehen lassen, neben Titelverteidiger Alexander Bublik haben sich auch Flavio Cobolli und Publikums-Liebling Matteo Berrettini angesagt, dazu noch die bekanntesten Cousins im Tenniszirkus: Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech. Und natürlich werden auch Spitzenkräfte aus dem deutschsprachigen Raum am Fuße des Kitzbüheler Horns aufschlagen.

Und das Beste daran? Ihr könnt live dabei sein. Dazu eröffnet Ihr einfach über diesen Link ein Konto bei interwetten, zahlt 10.- Euro auf dieses Konto ein und klickt auf „Teilnahme“.

Das Gewinnspiel läuft vom 24. bis zum 31. Mai, die Gewinner werden danach informiert.