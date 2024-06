Gewinnspiel: Interwetten und tennisnet schicken Dich nach Wimbledon!

Mit ein bisschen Glück könnt ihr dieses Jahr in Wimbledon dabei sein. Interwetten und tennisnet machen es möglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2024, 14:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz will in Wimbledon seinen Titel verteidigen

Nach seinem Triumph bei den French Open peilt Carlos Alcaraz ab dem 1. Juli die Titelverteidigung in Wimbledon an. Ob auch Vorjahresfinalist Novak Djokovic beim Rasenklassiker im Südwesten Londons an den Start gehen wird, ist noch offen: Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien musste nach seinem verletzungsbedingten Aus in Paris am rechten Knie operiert werden. Fit ist hingegen der neue Branchenprimus Jannik Sinner, der in Wimbledon seinen zweiten Grand-Slam-Titel holen will. Und was ist eigentlich für Alexander Zverev möglich?

Bei den Frauen ist eine Favoritin ungleich schwerer auszumachen. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek wusste auf Rasen im Laufe ihrer Karriere noch nicht so recht zu überzeugen. Coco Gauff, Aryna Sabalenka und Elena Rybakina dürfen sich daher durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Turniersieg machen. Titelverteidigerin ist Marketa Vondrousova.

© Interwetten Mit Interwetten nach Wimbledon!

Viele offene Fragen also, die es in den Tagen von Wimbledon zu beantworten gilt. Ihr könnt mit etwas Glück jedenfalls beim prestigeträchtigsten Turnier des Jahres dabei sein. Denn mit unserem Partner Interwetten könnt ihr eine Reise in das englische Tennismekka gewinnen.

Was gibt es zu gewinnen?

2x2 Tickets für Wimbledon am 3. Juli und 4. Juli

Anreise (Flug/Zug)

2 Hotelübernachtungen inklusive Frühstück in London

Wie könnt Ihr teilnehmen?

1. Registriere dich bei Interwetten

2. Beantworte die Frage zu Wimbledon richtig

3. Gib deine Mail-Adresse an

4. Mit etwas Glück fliegen du und deine Begleitperson zum Rasenklassiker nach Wimbledon

Teilnahmeschluss ist am kommenden Dienstag, 18. Juni 2024, 23:59.

Hier geht es zum Gewinnspiel