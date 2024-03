Gewinnspiel: Mit dem tennisnet Premium Club zum Porsche Tennis Grand Prix nach Stuttgart!

Schon bald steht in der Porsche-Arena in Stuttgart der Porsche Tennis Grand Prix 2024 an, nämlich vom 13. bis zum 21. April. Und Mitglieder im tennisnet Premium Club können nicht nur live dabei sein, sondern sich sogar ein VIP-Package mit Behind-the-Scenes-Führung erspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 17:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Auch Coco Gauff wird in Stuttgart 2024 aufschlagen

Die bislang letzte Spielerin, die ihre Zusage für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gegeben hat, war Coco Gauff. Die regierende US-Open-Siegerin veredelt damit ein Feld, das mit Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Marketa Vondrousova schon alle anderen drei aktuellen Major-Siegerinnen aufgeboten hat. Swiatek hat im vergangenen Jahr bei den French Open gewonnen, Vondrousova ein paar Wochen später in Wimbledon. Und Sabalenka konnte Anfang dieser Saison ihren zweiten Titel in Folge bei den Australian Open holen.

Porsche hat es also wieder einmal geschafft, die besten Spielerinnen der Welt nach Stuttgart zu locken. Und nachdem Porsche auch Partner des Premium Clubs von tennisnet ist, können die Mitglieder eben dieses Clubs den Porsche Tennis Grand Prix auch aus allernächster Nähe sehen.

Premium-Cub-Mitglieder wissen, dass neben Turnierbesuchen auch andere spannende Vorteile Tag für Tag neu warten. Seien es nun Gewinnspiele, Fantasy Tennis oder die Möglichkeit, mit Premium-Punkten günstiger an Ausrüstung zu kommen. Apropos Fantasy: Auch für den Porsche Tennis Grand Prix wird es wieder einen Fantasy-Turnierbaum geben. User können sich eine Mannschaft zusammenstellen und Merch Produkte gewinnen, wie zB Shirts, Camps, Handtücher und Bälle. Weitere Infos zu tennisnet Fantasy gibt es hier. Die Merch Artikel werden unter allen teilnehmenden Fantasy Usern verlost.

Ihr seid noch nicht dabei? Dann meldet Euch hier kostenfrei an.

Denn nur Mitglieder im Premium Club haben die Chance, nach Stuttgart zu fahren. Sammelt genug Tennisbälle, indem ihr unsere Artikel lest und bei den zahlreichen Quizzen und Tippspielen mitmacht. Mit der nötigen Anzahl an gesammelten Bällen könnt ihr im Bonusshop eure Punkte gegen Tickets einlösen. Schnell sein, lohnt sich. Mehr Infos zum Premium Club findet ihr hier.

Welche Preise ihr gegen eure gesammelten Punkte einlösen könnt?

Hauptpreis: 2x2 VIP Tickets mit Behind-the-Scenes-Führung (je eine am Mo und Die)

weitere Preise: Je 2x2 normale Tagestickets für Montag bis Donnerstag

Wer kann daran teilnehmen?

Alle Mitglieder im tennisnet Premium Club. Und zwar in der Zeit vom 22.03. bis zum 05.04.2024.

Also: Worauf wartet Ihr noch? Registriert Euch beim tennisnet Premium Club und mit etwas Glück seid Ihr beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 dabei.