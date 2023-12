NEU und EXKLUSIV: Tennisnet Fantasy Tennis startet in die erste volle Saison!

Was schon längere Zeit im Kopf der Tennisnet-Gründer rund um Alexander Antonitsch war, wurde mit dem Wiener Stadthallenturnier (ATP 500) im Herbst 2023 Realität: Tennisnet (Premium) launchte Tennisnet Fantasy Tennis.

von tennisnet

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 20:13 Uhr

„Und das war gleich ein voller Erfolg“, weiß Österreichs Tennisurgestein Alex Antonitsch zu berichten. „Wir hatten dieses Projekt schon länger in der Schublade, nun haben wir es umgesetzt. Und der Zuspruch war gleich größer als zu Beginn erwartet.“

Nach einigen ausgewählten Turnieren gegen Ende der Tennissaison 2023 geht Tennisnet Fantasy Tennis mit dem Saisonstart bei den beiden ATP-Turnieren in Brisbane und Hong Kong in die erste volle Saison.

Die Idee ist so einfach wie genial: Man will den Tennisnet-User neben hochwertigem Content auch zusätzlich unterhalten – Fantasy Tennis scheint das „perfect Match“ dafür zu sein. User, die sich im Tennisnet Premium Club kostenlos registrieren, können ihre gesammelten Bonusbälle beim Fantasy Tennis als Startgeld verwenden – und sie durch Teilnahme an Turnieren vermehren. Die Bonusbälle können dann im Bonusshop gegen hochwertige Produkte für den Tennisalltag eingetauscht werden. Die Produkte werden stark reduziert oder teils gratis angeboten.

Doch dem noch nicht genug! Neben den einzelnen Turnieren gibt es für 2024 auch eine Jahresliga für die Herrentour! „Hier wird es nicht nur Bonusbälle zu sammeln geben, es warten weitere richtig coole Preise für die besten Spieler!“, weiß Antonitsch nach langer Vorlaufzeit mit Gewissheit. „Bereits Ende der letzten Saison haben wir unter den Premium Club Usern 2 Full Hospitality Tickets für die ATP Finals verlost. Ähnliches wird es auch hier für die Fantasy Tennis Liga geben. Unsere langjährigen Partner unterstützen uns hierbei sehr stark, wofür wir sehr dankbar sind.“

Eine Erweiterung in den nächsten Jahren, speziell auch im Hinblick auf die Damentour, scheint daher auch nicht ausgeschlossen zu sein. Aber erstmal step by step.

"Man kann sein eigenes Tennis-Know-How testen"

„Besonders wichtig im Konzept war, dass für das Spielen von Fantasy Tennis kein finanzieller Aufwand entsteht. Man wolle dem Tennisfan etwas zurückgeben“, ließ Antonitsch bereits beim Launch des Premium Clubs im Zuge des letztjährigen Wimbledon-Turniers verlautbaren.

Und auch der leitende Projektbetreuer Sebastian Tschrepetz zeigt sich nach den ersten „Testturnieren“ sehr zuversichtlich: „Fantasy Tennis wurde unglaublich schnell von unseren Usern angenommen, ein voller Erfolg. Aber das wundert mich auch nicht, denn es bringt zusätzliche Spannung bei jedem Match mit sich. Man kann sein eigenes Tennis-Know-How testen. Völlig logisch, denn jeder Tennisspieler ist am Ende des Tages auf seine Weise ein Wettkampftyp und will etwas gewinnen.“

„Das User-Feedback ist für uns von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund starten wir auch zum Jahreswechsel eine Umfrage zum Thema Fantasy Tennis, für alle, die schon 2023 an einem Turnier teilgenommen haben. Auch das wird mit 50 Bonusbällen belohnt“, so Tschrepetz weiter. Wohin die Reise noch geht, wird man sehen. Klar ist jedoch, dass Tennisnet Fantasy Tennis ein Spielerlebnis sein soll, wie man es beispielsweise von NFL Fantasy Games oder Fußball-Manager-Spielen kennt.

Bereits am 30.12.2023 startet die neue Saison, also: „Rein ins Fantasy Tennis – fertig – los!“