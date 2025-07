Aryna Sabalenka verzichtet auf Start in Montreal

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka nimmt sich nach ihrem Halbfinal-Aus in Wimbledon aufgrund von Erschöpfung eine Auszeit.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 03:26 Uhr

© Getty Images Mit dem Verzicht auf das Turnier in Montreal wird Aryna Sabalenka erst später in die US-Hartplatzsaison vor den US Open einsteigen.

Die Belarussin sagte ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Montreal (27. Juli bis 7. August) ab, um sich gezielter auf ihre Titelverteidigung bei den US Open zu konzentrieren.

"Ich freue mich auf den Start der nordamerikanischen Hartplatzsaison, aber um mir die besten Chancen auf Erfolg in dieser Saison zu geben, habe ich beschlossen, Montreal auszulassen", sagte Sabalenka. Die Hartplatzsaison in Nordamerika beginnt die 27-Jährige nun erst Mitte August in Cincinnati. Damit bestreitet die Nummer eins der Welt vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (24. August bis 7. September) nur ein großes Turnier.

Sabalenka hat in dieser Saison bei den Australian Open und French Open jeweils das Endspiel erreicht und gewann dazu die WTA-Events in Miami und Madrid. Beim Rasen-Klassiker in London war sie in der Vorwoche im Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova ausgeschieden.